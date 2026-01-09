年薪150萬不敢生！他嘆「中產階級真的消失」 一票共鳴：都在補貼別人

一名Dcard網友以「中產階級正在消失原來是真的」為題發文，分享自身處境引發熱議。原PO表示自己為84年次，年薪約150萬元、存款破百萬，在台中租屋、無房，僅有一輛國產車，雖有女友卻不敢生小孩。他坦言，過去對「中產階級會消失」的說法半信半疑，直到實際檢視稅制與補助制度後，才感受到結構性的壓力。

原PO指出，在現行制度下，富人可透過多元方式規避稅負，貧窮族群則能受惠於房屋補助、學費減免與各類社會福利，但介於中間的族群往往「卡在門檻外」，既拿不到補助，又必須穩定繳納12%至20%的綜合所得稅。他也直言，自己每年都想方設法將年收入壓在120萬元以下，只為減輕稅負，卻仍需負擔不低的健保費，心理落差相當明顯。

不少網友認同觀察，指出現行政策可能正在擠壓中間階層的生存空間，「所以你知道增進最低薪資不是好政策了吧」、「漲基本薪資就是讓中產階級消失的政策」、「把社會階層中間人的錢拿去分給基層人，社會頂層的資產其實動不太到」、「房屋補助跟學費減免也都是富人得益，富人很多都是一堆資產薪資所得0」、「我挺你，台灣大環境就是很病態沒錯」。

有人提出不同視角，指出原PO認為「富人不用繳稅」的說法過於絕對，「說富人不用繳稅，根本是想太多，台灣綜所稅99%由前1%富豪繳納」。也有網友鼓勵原PO從理財與儲蓄角度提升財務能力，「年薪150萬已經是很棒的起跑點了！相信你透過持續儲蓄與投資，一定會越來越好」。