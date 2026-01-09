妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

這幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都出現嚴寒低溫，對於許多機車騎士來說真的是苦不堪言。有一名女網友剛搬到新竹半年，就因為天氣太冷，騎車得要穿6件外套才能保暖，讓她求助在地人有沒有更好穿又保暖的外套。貼文引起熱議，多數人提醒新竹風很大，關鍵在於防風而不是保暖。

這名女網友在Threads發文表示，因為畢業後一直住在南部，直到半年前才搬到新竹，結果第一次遇到那麼冷的冬天，讓她冷到騎車時得要穿到6件外套，忍不住哀號地說「真的太太太冷了，寒流都還沒開始，我也要同化成冷凍貢丸了嗎？」原PO也請大家幫忙推薦穿起來溫暖又不顯胖的外套。

不少在地人認為新竹的風很大，因此最重要的應該要做好防風，「依照我住新竹10幾年的經驗，妳缺的應該是防風的外套，而不是保暖的外套」、「善用防風，妳會在北部堅強的活下去」、「在新竹要防風，很多外套是不防風純保暖，但新竹風大貫穿屬性強，如果是騎車建議買個騎車專用的手套，袖口進風那也是真的透心涼」。

還有過來人建議最實際有效的就是直接穿雨衣，「騎車穿雨衣，妳可以少買三件外套」、「身為在地新竹貢丸必須告訴大家一件事，冬天在新竹騎車請穿兩截式雨衣的上衣騎，不然會變成冷凍貢丸」。

其他網友也提供保暖方法，「手套和圍巾輔助可以好很多」、「外套高領裡面還要一圈脖圍，脖子不要吹到風」、「我現在都穿發熱衣外面再穿一件厚刷毛的帽T，在外面我覺得很夠」、「新竹的冷常常伴隨下雨，去買滑雪手套，騎車手才不會凍掉！發熱衣跟發熱褲也要購入」。