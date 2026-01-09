快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天對於許多騎士來說是個惡夢，得忍受寒風在路上奔馳。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
冬天對於許多騎士來說是個惡夢，得忍受寒風在路上奔馳。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

這幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都出現嚴寒低溫，對於許多機車騎士來說真的是苦不堪言。有一名女網友剛搬到新竹半年，就因為天氣太冷，騎車得要穿6件外套才能保暖，讓她求助在地人有沒有更好穿又保暖的外套。貼文引起熱議，多數人提醒新竹風很大，關鍵在於防風而不是保暖。

這名女網友在Threads發文表示，因為畢業後一直住在南部，直到半年前才搬到新竹，結果第一次遇到那麼冷的冬天，讓她冷到騎車時得要穿到6件外套，忍不住哀號地說「真的太太太冷了，寒流都還沒開始，我也要同化成冷凍貢丸了嗎？」原PO也請大家幫忙推薦穿起來溫暖又不顯胖的外套。

不少在地人認為新竹的風很大，因此最重要的應該要做好防風，「依照我住新竹10幾年的經驗，妳缺的應該是防風的外套，而不是保暖的外套」、「善用防風，妳會在北部堅強的活下去」、「在新竹要防風，很多外套是不防風純保暖，但新竹風大貫穿屬性強，如果是騎車建議買個騎車專用的手套，袖口進風那也是真的透心涼」。

還有過來人建議最實際有效的就是直接穿雨衣，「騎車穿雨衣，妳可以少買三件外套」、「身為在地新竹貢丸必須告訴大家一件事，冬天在新竹騎車請穿兩截式雨衣的上衣騎，不然會變成冷凍貢丸」。

其他網友也提供保暖方法，「手套和圍巾輔助可以好很多」、「外套高領裡面還要一圈脖圍，脖子不要吹到風」、「我現在都穿發熱衣外面再穿一件厚刷毛的帽T，在外面我覺得很夠」、「新竹的冷常常伴隨下雨，去買滑雪手套，騎車手才不會凍掉！發熱衣跟發熱褲也要購入」。

新竹 冷氣團 機車騎士 保暖 外套

延伸閱讀

新竹尖石0時30分規模3.9地震 最大震度3級

新竹市立棒球場改善工程續推進 吳旭豐：不為完工而完工

竹市東區關新路延伸銜接竹縣公道路工程 縣市府與竹科取得共識

新竹市立棒球場改善進度曝光 懲處名單函送中央

相關新聞

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

這幾天受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都出現嚴寒低溫，對於許多機車騎士來說真的是苦不堪言。有一名女網友剛搬到新竹半年，就因為天氣太冷，騎車得要穿6件外套才能保暖，讓她求助在地人有沒有更好穿又保暖的外套。貼文引起熱議，多數人提醒新竹風很大，重點在於防風而不是保暖。

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

台灣跟中國大陸的官方語言都是中文，口音卻大不同。近日，一名外國網友在社群平台「Reddit」指出，自己認為台灣人...

韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

來台生活的南韓女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。她指出，只要看到有人外出時，後背包裡放著水瓶或雨傘，幾乎可以立刻判斷「這個人是台灣人」，這個細節讓她印象深刻。

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

台灣人愛出國玩，尤其日本是主要首選，有網友好奇日本到底有什麼吸引人的地方，不然為何大家都這麼愛去玩？多數過來人透露日本東西很好吃，環境又乾淨，再加上日幣貶值，自然而然成為民眾出國必選的國家之一。

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

外國人對台灣的印象大多是美食小吃眾多、民眾熱情善良等，但有外國網友實際來台居住後卻大大改觀。這名外國網友在論壇《Reddit》透露自己的母語是中文，曾看過一堆把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月，沒想到住下來體驗過後，原PO不客氣地說「這說法真的被嚴重美化了」。

龍山寺祈福小物太生火！擺辦公室秒變「佛光普照」 脆友掃貨全賣光

台北艋舺龍山寺近日一款祈福小物在社群平台引發熱議，有網友在Threads上分享龍山寺推出一款觀音佛祖「燈籠磁鐵」，表示將燈籠磁鐵搭配大符貼在辦公室座位後，彷彿「佛光普照」，讓人有被庇佑、工作順利的感覺，貼文曝光後吸引大量網友關注，實體商品更迅速售罄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。