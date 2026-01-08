台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

快訊

台灣跟中國大陸的官方語言都是中文，口音卻大不同。近日，一名外國網友指出，自己認為台灣人說中文比大陸人更好理解，引起網友熱烈討論。示意圖／AI生成
台灣跟中國大陸的官方語言都是中文，口音卻大不同。近日，一名外國網友在社群平台「Reddit」指出，自己認為台灣人說中文比大陸人更好理解，引起網友熱烈討論。

近日，原PO以「難道只有我覺得台灣人說的中文比大陸人更容易理解嗎？」為題發文，沒想到貼文一出，就有許多網友分享自身看法。不少人紛紛表示，「我發現台北人說的中文，比我在大陸聽到的中文要清晰得多，但也許是因為我習慣了台灣的那種味道」、「我是新加坡人，我也覺得台灣人的中文比較容易理解」、「我同意你的看法。粵語是我的母語，我和台灣人溝通毫無障礙。但是，有時我和大陸人交流會遇到困難」。

對此，有網友指出語氣及發音是最大關鍵，「大陸人句尾的『er』（兒化音）會讓發音聽起來不太清楚」、「我覺得大陸人說中文聽起來很生硬，反而更難懂，台灣人說話更有感情，也更清晰、更柔和」、「我覺得可能是台灣人說話普遍比較溫柔」。

不過也有網友持不同意見，「我真的覺得很難聽懂（台灣）年輕一代說的中文！感覺他們語速很快，發音也不太清晰」、「對我來說，最方便理解的是標準北京腔。台灣人在說中文時，數字一、四跟十的發音很像，但標準北京腔會講得很清楚」、「我跟原PO想得不一樣誒，大陸人說話反而讓我比較好理解」、「我的情況正好相反，我聽得懂標準的北京腔，但我聽不懂台灣人說的中文」。

事實上，有部分大陸人認為台灣腔偏「嗲」，並在網路上引起討論。過去就有網友討論，台灣人說話語助詞多，語氣比較溫柔，講話除了會連音跟吞音外，「z/zh、c/ch、 s/sh」（ㄗ／ㄓ、ㄘ／ㄔ、ㄙ／ㄕ）的發音通常會混在一起，另外台灣人說話不會有卷舌。

