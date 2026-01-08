快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
來台生活的韓國女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。示意圖／AI生成
來台生活的韓國女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。示意圖／AI生成

來台生活的南韓女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。她指出，只要看到有人外出時，後背包裡放著水瓶或雨傘，幾乎可以立刻判斷「這個人是台灣人」，這個細節讓她印象深刻。

宋彩源在Threads發文表示，台灣街頭常能看到背包側邊插著水瓶，或包內隨時備有雨傘的人，這樣的習慣在她眼中相當具有辨識度，直言只要符合這項特徵，就能判定對方「100％是台灣人」。

除了背包習慣，她也分享多項在台灣生活中觀察到的有趣畫面，例如她認為拍攝台灣照片時，「一定要出現台灣人和他們的摩托車」，以及手拿一杯手搖飲在巷弄間漫步，都是來台旅遊不可或缺的元素；此外，她也提到自己相當喜愛頂呱呱的呱呱包，以及全聯的吉祥物「福利熊」。

貼文曝光後吸引超過4萬人互動，網友紛紛表示，「背包水壺跟雨傘那一點真的笑出來」、「台北才有水瓶雨傘，但是現在也提倡環保的，都自帶水瓶，台灣到處都有飲水機用」、「台灣人的我：看到飲料品項標籤，就要放大看到底喝什麼，什麼甜度、冰塊，很在乎外國友人有沒有喝到好喝的」、「為什麼韓國人眼中的台灣看起來都比較好玩？」、「好喜歡妳分享的台灣細節」。

台灣人 韓國 Threads 手搖飲

相關新聞

韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

來台生活的南韓女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。她指出，只要看到有人外出時，後背包裡放著水瓶或雨傘，幾乎可以立刻判斷「這個人是台灣人」，這個細節讓她印象深刻。

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

台灣人愛出國玩，尤其日本是主要首選，有網友好奇日本到底有什麼吸引人的地方，不然為何大家都這麼愛去玩？多數過來人透露日本東西很好吃，環境又乾淨，再加上日幣貶值，自然而然成為民眾出國必選的國家之一。

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

外國人對台灣的印象大多是美食小吃眾多、民眾熱情善良等，但有外國網友實際來台居住後卻大大改觀。這名外國網友在論壇《Reddit》透露自己的母語是中文，曾看過一堆把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月，沒想到住下來體驗過後，原PO不客氣地說「這說法真的被嚴重美化了」。

龍山寺祈福小物太生火！擺辦公室秒變「佛光普照」 脆友掃貨全賣光

台北艋舺龍山寺近日一款祈福小物在社群平台引發熱議，有網友在Threads上分享龍山寺推出一款觀音佛祖「燈籠磁鐵」，表示將燈籠磁鐵搭配大符貼在辦公室座位後，彷彿「佛光普照」，讓人有被庇佑、工作順利的感覺，貼文曝光後吸引大量網友關注，實體商品更迅速售罄。

世界第一難學？外國人學台語卡關 遇「2大魔王」一個月就放棄

在台灣不少人會講台語，但對外國人而言，台語的學習門檻恐怕不低。日前有鄉民PO文分享他的外國友人到台灣留學時學到台語，對「台羅文」與音韻感到困難，一個月就放棄學台語，讓他不禁好奇「台語是不是真的世界第一難學？」

出國秒認同鄉！妹子曝台人出國「1必備神物」 網認證：不能沒有它

一名女網友近日在 Dcard 以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文，分享自己近期到南韓、日本旅遊時的觀察，發現不少在台灣相當常見的「飲料杯套」，在當地卻幾乎看不到蹤影讓她非常意外，因為台灣人幾乎人手一個。

