韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

來台生活的南韓女生宋彩源，近日在社群平台分享她對台灣人生活習慣的觀察，引發不少共鳴。她指出，只要看到有人外出時，後背包裡放著水瓶或雨傘，幾乎可以立刻判斷「這個人是台灣人」，這個細節讓她印象深刻。

宋彩源在Threads發文表示，台灣街頭常能看到背包側邊插著水瓶，或包內隨時備有雨傘的人，這樣的習慣在她眼中相當具有辨識度，直言只要符合這項特徵，就能判定對方「100％是台灣人」。

除了背包習慣，她也分享多項在台灣生活中觀察到的有趣畫面，例如她認為拍攝台灣照片時，「一定要出現台灣人和他們的摩托車」，以及手拿一杯手搖飲在巷弄間漫步，都是來台旅遊不可或缺的元素；此外，她也提到自己相當喜愛頂呱呱的呱呱包，以及全聯的吉祥物「福利熊」。

貼文曝光後吸引超過4萬人互動，網友紛紛表示，「背包水壺跟雨傘那一點真的笑出來」、「台北才有水瓶雨傘，但是現在也提倡環保的，都自帶水瓶，台灣到處都有飲水機用」、「台灣人的我：看到飲料品項標籤，就要放大看到底喝什麼，什麼甜度、冰塊，很在乎外國友人有沒有喝到好喝的」、「為什麼韓國人眼中的台灣看起來都比較好玩？」、「好喜歡妳分享的台灣細節」。