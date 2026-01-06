台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

台灣人愛出國玩，尤其日本是主要首選，有網友好奇日本到底有什麼吸引人的地方，不然為何大家都這麼愛去玩？多數過來人透露日本東西很好吃，環境又乾淨，再加上日幣貶值，自然而然成為民眾出國必選的國家之一。

原PO在PTT發文表示，每次看新聞報導，不論男生或女生一堆人都喜歡去日本玩，讓他相當疑惑，不知道是不是因為當地環境很乾淨，才會讓大家都愛往日本跑，貼文一出引起不少討論。

不少人點名食物、環境、物價是大家愛去日本最主要的因素，「食物好吃」、「便宜、舒適、乾淨、食物好吃」、「文化、美景、美食吧」、「整齊乾淨、守法有禮貌，空氣、美食」、「環境比台灣好，食物不會差太多，有部分漢字有親切感，電子電器用品比台灣便宜」、「生活環境真的好」、「環境空氣好、人公德心高、貶值物價低，台灣有啥？」、「喜歡去物價低的地方玩很正常吧」。

還有網友透露其他原因，「禮貌，台灣一堆沒禮貌、服務差的，比起來誰不喜歡日本」、「日本人真的拘謹有禮貌」、「天災互相幫忙，好旅遊、動漫」、「乾淨、禮貌、部分便宜，鄰近有哪國比得上」、「不管歷史政治的話，日本表面功夫受人喜愛」。