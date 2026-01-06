老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

外國人對台灣的印象大多是美食小吃眾多、民眾熱情善良等，但有外國網友實際來台居住後卻大大改觀。這名外國網友在論壇《Reddit》透露自己的母語是中文，曾看過一堆把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月，沒想到住下來體驗過後，原PO不客氣地說「這說法真的被嚴重美化了」。

他列舉居住、美食、夜市等3方面的缺點：

住房現實：老舊、昂貴，還不友善

原PO直言台北的住房狀況真的很糟，多數公寓彷彿停留在1980年代，牆壁發霉、馬桶和淋浴在同一個小空間裡、房內沒有洗衣機，甚至還有各種說不上來的「神秘污漬」。

如果只是想要符合基本西方標準的居住條件——獨立淋浴間、室內洗衣機、乾淨的空間，月租基本上就是1500–2000美金（約台幣47,223元至62,964元）起跳，更別提不少房東根本不願意租給外國人。

夜市：去過兩次就夠了

原PO表示，夜市常被說成是台灣文化精華之一，但他認為更像是觀光客的陷阱。第一次覺得新鮮，第二次開始重複，之後會發現不管在哪個夜市，賣的東西幾乎都是油炸、重口味食物，一攤接一攤，差異其實不大。

國際美食？幾乎不存在

原PO說以一個首都城市來說，台北的國際美食多樣性令人失望。想找好吃的墨西哥菜、中東料理，甚至是像樣一點的西式餐廳，選擇非常有限，而且價格往往偏高，完全談不上性價比。

有缺點就有優點，原PO表示捷運系統穩定又方便，自行車基礎建設也比很多城市好得多，另外台灣的7-11食物真的很好吃，但也就僅此而已。他奉勸想來台北旅遊的人，去泰國曼谷CP值還更高、更有活力，不用學中文也能過著熱鬧的社交生活。

貼文引起不少討論，許多網友也很認同原PO看法，「原PO在台北都找不到好吃的，這根本就沒什麼可信度」、「我在台灣待了十年，我覺得原PO說得有道理。有些食物在這裡很難找到，甚至根本找不到，因為很多食物這裡根本沒有。就算找到了，價格也會貴得離譜」、「我同意，我喜歡台北，但那裡的食物不怎麼樣。我覺得『美食之都』的名聲是給其他亞洲人聽的」、「在東南亞可以找到更好的中餐，就連泰國人做的豬蹄、炒麵之類的中餐都比台北的好吃…任何說台北的中餐好吃的人，大概都沒去過那些中餐真正美味的國家」。

但也有人予以反駁，「我是台裔美國人，去過台灣十幾次。我從未聽過當地人或外國人吹噓過台灣的食物種類繁多，台灣以當地特色美食聞名」、「這根本不是事實，台北有無數的國際美食和西餐，感覺原PO好像去了另一個城市，而且他可能只去了士林夜市，根本沒去其他幾十個更好的夜市」、「台灣的美食簡直棒極了，除了那些熱門的旅遊景點，還有很多其他的夜市，街邊小攤和街邊小店裡的食物品質也都很不錯。在我心中，台灣絕對是美食世界前五名」。