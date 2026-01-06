快訊

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

聯合新聞網／ 綜合報導
台北是許多外國旅客來台必定造訪的主要城市。 圖／聯合報系資料照片
台北是許多外國旅客來台必定造訪的主要城市。 圖／聯合報系資料照片

外國人對台灣的印象大多是美食小吃眾多、民眾熱情善良等，但有外國網友實際來台居住後卻大大改觀。這名外國網友在論壇《Reddit》透露自己的母語是中文，曾看過一堆把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月，沒想到住下來體驗過後，原PO不客氣地說「這說法真的被嚴重美化了」。

他列舉居住、美食、夜市等3方面的缺點：

住房現實：老舊、昂貴，還不友善

原PO直言台北的住房狀況真的很糟，多數公寓彷彿停留在1980年代，牆壁發霉、馬桶和淋浴在同一個小空間裡、房內沒有洗衣機，甚至還有各種說不上來的「神秘污漬」。

如果只是想要符合基本西方標準的居住條件——獨立淋浴間、室內洗衣機、乾淨的空間，月租基本上就是1500–2000美金（約台幣47,223元至62,964元）起跳，更別提不少房東根本不願意租給外國人。

夜市：去過兩次就夠了

原PO表示，夜市常被說成是台灣文化精華之一，但他認為更像是觀光客的陷阱。第一次覺得新鮮，第二次開始重複，之後會發現不管在哪個夜市，賣的東西幾乎都是油炸、重口味食物，一攤接一攤，差異其實不大。

國際美食？幾乎不存在

原PO說以一個首都城市來說，台北的國際美食多樣性令人失望。想找好吃的墨西哥菜、中東料理，甚至是像樣一點的西式餐廳，選擇非常有限，而且價格往往偏高，完全談不上性價比。

有缺點就有優點，原PO表示捷運系統穩定又方便，自行車基礎建設也比很多城市好得多，另外台灣的7-11食物真的很好吃，但也就僅此而已。他奉勸想來台北旅遊的人，去泰國曼谷CP值還更高、更有活力，不用學中文也能過著熱鬧的社交生活。

貼文引起不少討論，許多網友也很認同原PO看法，「原PO在台北都找不到好吃的，這根本就沒什麼可信度」、「我在台灣待了十年，我覺得原PO說得有道理。有些食物在這裡很難找到，甚至根本找不到，因為很多食物這裡根本沒有。就算找到了，價格也會貴得離譜」、「我同意，我喜歡台北，但那裡的食物不怎麼樣。我覺得『美食之都』的名聲是給其他亞洲人聽的」、「在東南亞可以找到更好的中餐，就連泰國人做的豬蹄、炒麵之類的中餐都比台北的好吃…任何說台北的中餐好吃的人，大概都沒去過那些中餐真正美味的國家」。

但也有人予以反駁，「我是台裔美國人，去過台灣十幾次。我從未聽過當地人或外國人吹噓過台灣的食物種類繁多，台灣以當地特色美食聞名」、「這根本不是事實，台北有無數的國際美食和西餐，感覺原PO好像去了另一個城市，而且他可能只去了士林夜市，根本沒去其他幾十個更好的夜市」、「台灣的美食簡直棒極了，除了那些熱門的旅遊景點，還有很多其他的夜市，街邊小攤和街邊小店裡的食物品質也都很不錯。在我心中，台灣絕對是美食世界前五名」。

台北 夜市 美食 房東

延伸閱讀

台中美食｜秋冬限定三大暖心美食！白玉烤梨、芝麻湯圓、炭燒火鍋一次收集

香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？

鶯歌不無聊！吃美食、玩陶藝、逛美術館的一日散步路線

夯到每週多開一天！中壢排隊美食「現做客家麻糬」 無違和「鹹麻糬」吃得到肉鬆配香菜

相關新聞

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

外國人對台灣的印象大多是美食小吃眾多、民眾熱情善良等，但有外國網友實際來台居住後卻大大改觀。這名外國網友在論壇《Reddit》透露自己的母語是中文，曾看過一堆把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月，沒想到住下來體驗過後，原PO不客氣地說「這說法真的被嚴重美化了」。

龍山寺祈福小物太生火！擺辦公室秒變「佛光普照」 脆友掃貨全賣光

台北艋舺龍山寺近日一款祈福小物在社群平台引發熱議，有網友在Threads上分享龍山寺推出一款觀音佛祖「燈籠磁鐵」，表示將燈籠磁鐵搭配大符貼在辦公室座位後，彷彿「佛光普照」，讓人有被庇佑、工作順利的感覺，貼文曝光後吸引大量網友關注，實體商品更迅速售罄。

世界第一難學？外國人學台語卡關 遇「2大魔王」一個月就放棄

在台灣不少人會講台語，但對外國人而言，台語的學習門檻恐怕不低。日前有鄉民PO文分享他的外國友人到台灣留學時學到台語，對「台羅文」與音韻感到困難，一個月就放棄學台語，讓他不禁好奇「台語是不是真的世界第一難學？」

出國秒認同鄉！妹子曝台人出國「1必備神物」 網認證：不能沒有它

一名女網友近日在 Dcard 以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文，分享自己近期到南韓、日本旅遊時的觀察，發現不少在台灣相當常見的「飲料杯套」，在當地卻幾乎看不到蹤影讓她非常意外，因為台灣人幾乎人手一個。

以前冬天比較冷？他憶幼時穿6衣現在僅2件 全網共鳴：哈氣都沒白煙了

近日寒流來襲，全台氣溫明顯下降。一名網友發文，稱在他印象中，以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了，詢問網友：「真的是不冷了嗎？」，引起不少網友的共鳴，有的網友認為是全球暖化的關係；也有網友認為是發熱衣的興起導致的。

最低時薪漲到比營業額高！飲料店夫妻哀號：誰要開店當老闆

自2026年1月1日起，每小時最低工資則由190元調升至196元。一名飲料店老闆發文，稱最低時薪變成196元後，每天營業額根本比不上員工的薪資，感嘆：「多賤的體質才會自己開店做老闆」，引起網友們熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。