龍山寺祈福小物太生火！擺辦公室秒變「佛光普照」 脆友掃貨全賣光

聯合新聞網／ 綜合報導
台北艋舺龍山寺推出一款佛祖「燈籠磁鐵」，吸引網友搶購。圖／聯合報系資料照

台北艋舺龍山寺近日一款祈福小物在社群平台引發熱議，有網友在Threads分享龍山寺推出一款觀音佛祖「燈籠磁鐵」，表示將燈籠磁鐵搭配大符貼在辦公室座位後，彷彿「佛光普照」，讓人有被庇佑、工作順利的感覺，貼文曝光後吸引大量網友關注，實體商品更迅速售罄。

原PO在貼文中寫道，推薦龍山寺新出的燈籠磁鐵，「連同大符貼在辦公室座位上，甚有佛光普照，庇佑業務工作一切順利之感」，實用又具祈福意涵。

貼文一出，引來不少網友跟風搶購。有網友回報，「我剛買完，販賣部的姊姊說今天突然很多人來買，都說是看Threads來的」，並直呼「感謝推薦，我找到了一個很棒的禮物」，也有網友分享現場狀況指出，「看到貼文立刻跑來買，真的超級吉祥」、「早上也衝去買了，販賣部阿姨說快沒了」。

也有人留言表示「我辦公室也需要幾盞」、「佛光加持，工作有如神助」，直言「太欠買了」。不過，隨著討論熱度攀升，燈籠磁鐵很快被掃購一空，多名網友哀號撲空，「好想要！竟然賣完了」、「我找這種迷你燈籠很久了，太慢看到晚了一步」。

有網友於今天（6日）中午11時57分更新現場資訊表示，燈籠磁鐵現場已售完，工作人員說明該商品為限量款，並已向廠商確認「以後也不會再製作」，讓不少網友直呼惋惜。也有人中午到場詢問，獲得同樣「已售完」的回覆。

雖然燈籠磁鐵可能無緣買到，但根據艋舺龍山寺官網資訊，目前仍有多款祈福商品像是寵物御守、戀愛御守、行車平安符以及龍山寺筊杯等等，需要的民眾可線上選購。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

龍山寺 Threads

