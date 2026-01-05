快訊

世界第一難學？外國人學台語卡關 遇「2大魔王」一個月就放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享他的外國友人到台灣留學時學到台語，對「台羅文」與音韻感到困難，一個月就放棄學台語。圖／Ingimage
網友分享他的外國友人到台灣留學時學到台語，對「台羅文」與音韻感到困難，一個月就放棄學台語。圖／Ingimage

在台灣不少人會講台語，但對外國人而言，台語的學習門檻恐怕不低。日前有鄉民PO文分享他的外國友人到台灣留學時學到台語，對「台羅文」與音韻感到困難，一個月就放棄學台語，讓他不禁好奇「台語是不是真的世界第一難學？」貼文曝光後，有人認為台語確實不好學，也有人提出，學台語不必追求精通，只要日常能順暢對話即可。

一名網友在PTT發文指出，外國友人在學習台語時，首先遇到的難關便是發音系統，相較華語常見的四聲，台語有「八音七調」的說法，聲調變化複雜，讓學習者難以掌握，再加上台語常使用「台羅文」作為拼音系統，與漢字差異甚大，對外國人而言幾乎等同重新學一套文字，理解門檻極高。

文章一出立刻引發討論，不少鄉民也認同台語的學習難度偏高，「台語真的比英文難」、「連會講台語的人都不一定看得懂台羅」、「至少粵語還有比較統一的書寫系統」。不過也有網友持不同看法，「不會吧，羅文明明就是英文，就像我們學英文」、「比聲調，粵語客語泰語都更難」、「要學就得實際進到會講台語的生活圈」、「給阿公阿嬤帶反而學得快」、「用台羅學本來就很容易卡關」，不少人建議，真正有效的方式仍是沉浸在實際使用台語的環境中。

事實上，「台羅」全名為「臺灣閩南語羅馬字拼音方案」，是目前官方推廣的台語拼音系統，透過羅馬字母標示發音與聲調，方便記錄與教學，功能類似台語的「注音符號」，可與漢字結合使用（漢羅台文），也可獨立成文。然而由於多數台語使用者仍以口語為主，對台羅並不熟悉，也讓不少學習者在「看不懂、念不準」之間倍感挫折，不過近期也有不少人開始學習台羅，像是Youtuber阿滴陳安陽等，皆有拍攝學習的影片。

