出國秒認同鄉！妹子曝台人出國「1必備神物」 網認證：不能沒有它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在日韓旅遊時發現，使用杯套的人多來自台灣。 示意圖／AI生成
一名女網友近日在Dcard 以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文，分享自己近期到南韓、日本旅遊時的觀察，發現不少在台灣相當常見的「飲料杯套」，在當地卻幾乎看不到蹤影讓她非常意外，因為台灣人幾乎人手一個。

原PO表示，無論在韓國或日本，街頭幾乎看不到有人使用杯套，反而成了辨認台灣旅客的小線索，「只要有用杯套的人，大部分都是台灣人」。她笑說，甚至靠杯套來找「台灣人」，也好奇是否與台灣「手搖飲王國」的文化有關。

除了杯套外，她也注意到手機背帶在韓國女生之間並不流行，日系穿搭偶爾可見，但實際在日本女生身上仍屬少數。原PO也在留言區補充，自己現在出門前仍會特別檢查是否帶了杯套，因為不想多花錢買袋子，直呼杯套早已成為生活中的出門必備品。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「上次在韓國買果汁，買完拿出杯套要裝，老闆娘立刻說Taiwan！覺得超有趣」、「杯袋真的是各國朋友看到都覺得新鮮，只是他們都傾向手拿咖啡，或是馬上喝完，根本沒有杯袋的需求」、「台灣的手搖飲很大一杯，要馬上喝完還真的有一點拼」、「杯套指的是杯袋嗎？超必要的好嗎！」、「可以把飲料掛在手上，這樣才不影響逛街」。

不過也有網友持不同看法，認為杯套並非人人適合，「我活20幾年了也根本沒用過杯套這種多餘的東西」、「應該不是只有我覺得杯套不太好用吧」、「買可調節大小的魔鬼粘杯袋，蠻好用的說」、「上次沒弄好直接打翻飲料」、「要買袋子的款式，圈圈的很容易打翻」、「星巴克杯套超好用，我去歐洲買咖啡燙的要死根本沒辦法徒手拿，還好有帶杯套」、「加州有手搖店會給杯套的」。

一名女網友近日在 Dcard 以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文，分享自己近期到南韓、日本旅遊時的觀察，發現不少在台灣相當常見的「飲料杯套」，在當地卻幾乎看不到蹤影讓她非常意外，因為台灣人幾乎人手一個。

