快訊

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

以前冬天比較冷？他憶幼時穿6衣現在僅2件 全網共鳴：哈氣都沒白煙了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友稱以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了。圖／AI生成
一名網友稱以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了。圖／AI生成

近日寒流來襲，全台氣溫明顯下降。一名網友發文，稱在他印象中，以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了，詢問網友：「真的是不冷了嗎？」引起不少網友的共鳴，有的網友認為是全球暖化的關係；也有網友認為是發熱衣興起所致。

一名網友在Threads發文，表示他記得小時候冬天都要穿3到4件衣服，寒流來襲甚至要穿到6件衣服才夠，但現在只需要穿2件衣服加外套就夠了，好奇究竟是現在「不冷了」，還是衣服功能越來越好，對此詢問網友們的意見。

此文一出，引起不少網友共鳴，紛紛表示以前真的比較冷，「小時候冬天都喜歡玩哈氣冒白煙，現在的冬天呼吸都沒白煙了」、「小時候還會蓋紅紅重重的毯子，現在完全蓋不到」、「20幾年前的冬天都是手腳、鼻子遮不住都是冰的」、「我住陽明山上，30年前要出門上學最多穿過14件衣服」。

有網友認為原因在於全球暖化，「小時候冬天早上在台南上學校，呼吸偶爾還看到吐白煙。現在台北特別是這十年內，都不再看不到」、「民國60-70年，台灣還有滑雪場，總平均溫度拉高，因此冬天才不會冷」、「世界越來越熱」。

還有網友覺得是因為發熱衣興起、衣服設計更暖和，「現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多」、「以前我沒有發熱衣、刷毛衣、毛衣、羽絨外套，連校服的褲子都很薄」。

針對本次寒流，氣象粉專「林老師氣象站」指出，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

寒流 發熱衣 暖化 羽絨外套

延伸閱讀

全台急凍4天 123人心肺驟停送醫

今天入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨 是否升級寒流氣象署：持續觀察

冷空氣接力南下 粉專：氣溫驟降 平地最低溫下探5度

相關新聞

出國秒認同鄉！妹子曝台人出國「1必備神物」 網認證：不能沒有它

一名女網友近日在 Dcard 以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文，分享自己近期到南韓、日本旅遊時的觀察，發現不少在台灣相當常見的「飲料杯套」，在當地卻幾乎看不到蹤影讓她非常意外，因為台灣人幾乎人手一個。

以前冬天比較冷？他憶幼時穿6衣現在僅2件 全網共鳴：哈氣都沒白煙了

近日寒流來襲，全台氣溫明顯下降。一名網友發文，稱在他印象中，以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了，詢問網友：「真的是不冷了嗎？」，引起不少網友的共鳴，有的網友認為是全球暖化的關係；也有網友認為是發熱衣的興起導致的。

最低時薪漲到比營業額高！飲料店夫妻哀號：誰要開店當老闆

自2026年1月1日起，每小時最低工資則由190元調升至196元。一名飲料店老闆發文，稱最低時薪變成196元後，每天營業額根本比不上員工的薪資，感嘆：「多賤的體質才會自己開店做老闆」，引起網友們熱議。

拼圖缺片其實是手繪？ 官方證實「3步驟修復術」：這類圖案難度最高

拼圖迷們或許都有過拼完卻發現缺片的經驗，所幸許多品牌都有提供「補缺片」的服務，但你是否以為這些補來的拼圖，都是工廠原本就備好的庫存呢？近日一名曾從事拼圖補片工作的女網友發文爆料，揭露這其實是一項「超級廉價」的手工藝，讓大批網友驚呼長知識了。

零下10度只穿發熱褲不夠！內行揭南韓旅遊「防凍傷穿搭」：這款外套必備

隨著疫後旅遊復甦，南韓成為許多台灣人冬季出國的首選，然而，面對南韓動輒零下的嚴寒氣溫，若在保暖上準備不足，容易導致身體不適甚至受傷。近日就有一名女網友分享慘痛經驗，表示自己去南韓旅遊時雖然上半身穿得暖和，但下半身保暖卻大意了，回台後不僅喉嚨痛，連「大腿都凍傷」，引發網友熱議。

Google街景圖藏洋蔥！飼主見一幕淚崩 眾人感動：牠一直在等妳

Google地圖的街景功能，不只方便人們找路，有時更承載著意想不到的珍貴回憶。近日有一名女網友分享一段感人經歷，她在瀏覽Google街景時，竟意外看見已過世多年的愛犬「小不點」出現在家門口，狗狗呆萌地看著鏡頭，彷彿跨越時空與主人相望，讓原PO瞬間鼻酸，感動直呼：「你過得好嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。