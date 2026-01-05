以前冬天比較冷？他憶幼時穿6衣現在僅2件 全網共鳴：哈氣都沒白煙了

近日寒流來襲，全台氣溫明顯下降。一名網友發文，稱在他印象中，以前的寒流都要穿6件衣服才暖和，而現在則穿2件衣服加外套就夠了，詢問網友：「真的是不冷了嗎？」引起不少網友的共鳴，有的網友認為是全球暖化的關係；也有網友認為是發熱衣興起所致。

一名網友在Threads發文，表示他記得小時候冬天都要穿3到4件衣服，寒流來襲甚至要穿到6件衣服才夠，但現在只需要穿2件衣服加外套就夠了，好奇究竟是現在「不冷了」，還是衣服功能越來越好，對此詢問網友們的意見。

此文一出，引起不少網友共鳴，紛紛表示以前真的比較冷，「小時候冬天都喜歡玩哈氣冒白煙，現在的冬天呼吸都沒白煙了」、「小時候還會蓋紅紅重重的毯子，現在完全蓋不到」、「20幾年前的冬天都是手腳、鼻子遮不住都是冰的」、「我住陽明山上，30年前要出門上學最多穿過14件衣服」。

有網友認為原因在於全球暖化，「小時候冬天早上在台南上學校，呼吸偶爾還看到吐白煙。現在台北特別是這十年內，都不再看不到」、「民國60-70年，台灣還有滑雪場，總平均溫度拉高，因此冬天才不會冷」、「世界越來越熱」。

還有網友覺得是因為發熱衣興起、衣服設計更暖和，「現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多」、「以前我沒有發熱衣、刷毛衣、毛衣、羽絨外套，連校服的褲子都很薄」。

針對本次寒流，氣象粉專「林老師氣象站」指出，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間。