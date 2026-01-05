最低時薪漲到比營業額高！飲料店夫妻哀號：誰要開店當老闆

自2026年1月1日起，每小時最低工資則由190元調升至196元。一名飲料店老闆發文，稱最低時薪變成196元後，每天營業額根本比不上員工的薪資，感嘆「多賤的體質才會自己開店做老闆」，引起網友們熱議。

一名網友在Threads發文，表示他是飲料店業者，由他們夫妻共同經營，今年時薪從190元調升至196元後，每天營業14小時，「14×196×2=5488」，等於一天光是2個人的工資就要5488元，他們常常一天營業額都沒到此金額，加上又要繳勞健保、沒特休，忍不住抱怨：「到底是多賤的體質才會自己開店。」

此文一出，不少網友質疑飲料店每天賺不到5488元的真實性，「太離譜了吧，一天營業14小時營業額不到5488？要不要先休息一下檢討問題」、「一天營業14小時，營業額不到5488，如果是營業額真的很慘」、「兩個尖峰時段不到5000？大學打工的小餐飲店一個班段5個小時隨便都超過」。

原PO也補充，他們很努力經營自己品牌，已經在努力夾縫中求生存，沒必要叫他們關門，同時希望自己的生意能越來越好，並立下小目標，「每天營業額至少都要達到5488元」。

也有網友分享自己開店的辛苦，「2次開店的經驗告訴我，這世代經營實體店面不容易呀」、「辛苦了，開店那種整個月沒有休假的艱辛，真的外人很難體會，我以前開店前3年，一天都不敢休假」、「阿公阿嬤那個年代開一間店，可以養活一家人；在這個世代，開一間店，還不一定付得出自己的薪水」。