拼圖缺片其實是手繪？ 官方證實「3步驟修復術」：這類圖案難度最高

拼圖迷們或許都有過拼完卻發現缺片的經驗，所幸許多品牌都有提供「補缺片」的服務，但你是否以為這些補來的拼圖，都是工廠原本就備好的庫存呢？近日一名曾從事拼圖補片工作的女網友發文爆料，揭露這其實是一項「超級廉價」的手工藝，讓大批網友驚呼長知識了。

原PO在Threads上表示：「以防你不知道，曾經做過這個（繪製拼圖的補缺片）有趣但超級廉價勞工的工作。」她指出，大家以為工廠會直接補給消費者現成的缺片，其實這些缺片往往是靠著大把時間和人力，由專人手工繪製而成的。她更回憶起某次繪製極光圖案的慘痛經驗，「畫到極光的時候，我真的懷疑人生…彷彿看到人生盡頭的光。」

貼文曝光迅速引發熱議，許多網友紛紛表示震驚，「什麼？天啊！這塊感覺比買來的拼圖還值得收藏」、「以為是工廠找備品+1」、「原來是手繪的，難怪要寄周圍8片過去」。也有曾從事相關行業的網友補充，雖然部分原廠若有庫存會直接提供，但因每批拼圖裁切可能會有位移，或者遇到停產、絕版品，就必須仰賴人工手繪。

原PO進一步解釋手繪補片的流程，首先要將缺片形狀描在牛奶板上切割下來，若厚度不夠還得層層堆疊；接著用壓克力顏料調色繪製，這過程極其考驗眼力與耐性，尤其是壓克力顏料乾濕會有色差，常需反覆修補。雖然底薪不高，但看到成品上膠裱框後幾乎看不出破綻，還是頗有成就感。

對此，知名拼圖專賣店「拼圖王」曾在粉專分享關於補缺片的冷知識，證實了手繪補片的存在及其必要性。官方指出，補片無法保證100%吻合，原因包括印刷色差、刀模位移或更換等因素；若遇到已停產或超過補片期限的商品，就必須進行「手工補缺片」。

手工補缺片3大步驟： 描型：將拼圖缺片的位置精準描繪在厚紙板上。 切割：使用筆刀將描好的拼圖塊割下，需符合原拼圖厚度與形狀。 上色：依照周圍圖案與色彩，手工描繪缺失的部分。

拼圖王也坦言，手繪色澤與印刷難免有差異，且成功率與圖案風格有關。例如線條豐富的漫畫系列效果較佳，若是單一色塊如藍天，製作難度最高。不少網友看完也大大感嘆，原來每一塊補片背後都藏著職人的心血，以後拼圖一定會更小心保管，不想再麻煩這些「補片超人」了。