零下10度只穿發熱褲不夠！內行揭南韓旅遊「防凍傷穿搭」：這款外套必備

聯合新聞網／ 綜合報導
內行網友建議，褲子外層應選擇防風材質，或搭配長版羽絨外套遮擋腿部，才能有效禦寒。示意圖／Ingimage
隨著疫後旅遊復甦，南韓成為許多台灣人冬季出國的首選，然而，面對南韓動輒零下的嚴寒氣溫，若在保暖上準備不足，容易導致身體不適甚至受傷。近日就有一名女網友分享慘痛經驗，表示自己去南韓旅遊時雖然上半身穿得暖和，但下半身保暖卻大意了，回台後不僅喉嚨痛，連「大腿都凍傷」，引發網友熱議。

原PO在Threads上崩潰表示：「在韓國沒凍死也只剩半條命…」，貼出逼近零下十度的氣溫截圖，同時列出自己的穿搭清單：上半身穿了2件發熱衣、1件針織衣加上羽絨外套，下半身則穿了1件發熱褲加外褲。原以為萬無一失，沒想到回台灣後卻發現大腿竟然凍傷，喉嚨也劇痛不已。

貼文曝光後，許多曾有類似經驗的過來人指出，南韓冬天的風勢強勁，單穿一般的發熱褲往往難以抵擋寒風刺骨，建議褲子內層除了發熱褲外，最好再疊穿刷毛褲襪，或是乾脆購買南韓當地的刷毛牛仔褲。更重要的是，外褲材質必須具備防風功能，才能避免體溫流失。

針對全身保暖策略，眾多旅遊達人一致推崇「長版羽絨外套」為遊韓必備神器。相比短版外套容易讓腿部暴露在冰風中，長版設計能覆蓋至小腿，提供全身性的防護，若再搭配能蓋住耳朵的毛帽與圍巾，保暖效果將大幅提升。甚至有旅客分享，在當地遭遇零下低溫時，直接購買長版皮革羽絨外套，不僅禦寒還能防水防雪，是冬天遊韓最值得的投資。

此外，對於大腿凍傷的緊急處理，除了可至當地藥局購買專用的凍瘡藥膏外，也有人推薦南韓大創販售的保暖小物應急。不少網友提醒，計畫前往南韓旅遊的民眾，除了上半身的保暖之外，千萬別忽視腿部的防護，長版外套、防風刷毛褲以及保暖配件缺一不可，才能玩得盡興又安全。

南韓 低溫 羽絨外套

