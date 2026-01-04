Google街景圖藏洋蔥！飼主見一幕淚崩 眾人感動：牠一直在等妳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在Google街景地圖中，意外發現已過世多年的愛犬「小不點」身影，彷彿隔著鏡頭在與主人對望。示意圖／ingimage
Google地圖的街景功能，不只方便人們找路，有時更承載著意想不到的珍貴回憶。近日有一名女網友分享一段感人經歷，她在瀏覽Google街景時，竟意外看見已過世多年的愛犬「小不點」出現在家門口，狗狗呆萌地看著鏡頭，彷彿跨越時空與主人相望，讓原PO瞬間鼻酸，感動直呼：「你過得好嗎？」

原PO在Threads上寫道：「在地圖上看到已逝寵物真的會一陣鼻酸，小不點還是一樣可愛，你過得好嗎？」並附上街景截圖。照片中，一隻白色的瑪爾濟斯正好奇地盯著街景車的鏡頭，模樣乖巧可愛。原PO表示，當她點開街景、轉過轉角的瞬間，心跳漏了一拍，這份來自2011年的驚喜，讓她彷彿被拉回到過去與愛犬相處的時光。

更讓人動容的是，她還在街景圖中發現了跟在小不點身後、非常疼愛牠的阿嬤。原PO感性地說：「阿嬤在2009年至2022年間的六次實景地圖中出現了三次，她現在一定在天堂跟小不點過著開心又享受的生活吧。」這段跨越時空的重逢，不僅讓原PO再度看見心愛的家人與寵物，也勾起了無數網友的共鳴。

貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，許多網友紛紛留言表示感動，「這是狗狗給妳的跨越時空禮物」、「牠彷彿知道未來的某一天，妳會打開這個街景看牠，所以一直盯著鏡頭」、「看到這篇直接淚崩」、「Google送妳最棒的禮物」。

也有不少人分享自己在街景地圖上尋找已逝親人或寵物的經歷，「我盡量不用實景，因為上面有我過世的母親」、「我也在地圖上看到去天堂6個多月的布丁」、「這題我會！謝謝Google幫我記錄『電池』（寵物名）還在的時候」。這些意外留存的影像，成為了生者與逝者之間最溫暖的連結，也讓冰冷的科技多了一份人性的溫度。

有網友建議原PO一定要趕快截圖保存，以免Google地圖更新後影像消失，「很多平台後來都可能關閉，一定要上傳自己的雲端，這好珍貴啊！」對此，原PO也回應表示會好好收藏這份珍貴的回憶，並相信小不點與阿嬤在天上一定過得很好。

