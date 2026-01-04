藍色與黃色包裝麥香奶茶真有差？網兩派論戰：這瓶有神祕香味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇兩款不同包裝的麥香奶茶差別在哪，照片為超商飲料櫃示意照片。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇兩款不同包裝的麥香奶茶差別在哪，照片為超商飲料櫃示意照片。圖／聯合報系資料照片

有網友在Threads請益「弱弱的問一下：請問這兩瓶味道真的有差嗎？」，並附上分別用藍色與黃色包裝的麥香奶茶照片，直言自己真的喝不出來其中差異，並透露身邊有人是覺得藍色比較好喝。貼文底下的留言反應熱烈，不少人分享自己的偏好與經驗。

支持藍色阿薩姆奶茶的網友認為味道較濃郁、奶味明顯，甚至有人從高中喝到現在都不換口味。有人說「藍色的真的比較好喝」、「還是習慣喝藍色的，以前不知道為什麼喝黃色都很容易反胃」、「只喝藍色，兩種味道真的不一樣」。

喜愛黃色錫蘭奶茶的網友則認為口感更香滑、偏甜，「黃色的喝起來比較香，藍色感覺都是科技與狠活」、「黃色的味道像珍珠奶茶」、「只喝黃色，藍色味道怎麼喝都不對」、「黃色很甜，還有神秘的味道」、「黃色好喝，舞鶴最對味」。

還有部分網友從其他角度比較，「黃色的有氫化椰子油，比較不健康，藍色沒有」、「麥香奶茶我覺得鋁箔包的比較好喝，寶特瓶的感覺水水的」、「藍色奶味比較重，黃色茶味比較重，藍色比黃色甜」、「以前喜歡偏甜的黃色，喝太多次膩了就會喝藍的」；也有人討論不同包裝版本帶來的味道差異，提到過去品牌名稱的變化，像是「水沙連奶茶」與「舞鶴奶茶」。

根據統一官方資訊，藍色瓶裝是「阿薩姆奶茶」，選用阿薩姆紅茶葉結合焙炒大麥、乳粉與煉乳，口感濃郁甜香；黃色瓶裝是「錫蘭奶茶」，選用錫蘭紅茶葉搭配焙炒大麥與乳粉，呈現香滑醇順的口感，兩者茶葉與甜度皆略不同。

