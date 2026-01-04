快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

聽新聞
0:00 / 0:00

首爾到釜山必看！新手南韓自駕6雷點：導航、加油、還車一次搞懂

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇」在臉書分享在南韓開車「新手自駕六雷點」。 示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇」在臉書分享在南韓開車「新手自駕六雷點」。 示意圖／ingimage

近年越來越多台灣旅客在南韓選擇自駕旅遊，其中最經典、也最容易出狀況的路線，莫過於首爾一路開到釜山。旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」在臉書分享實際經驗，並整理新手最常遇到的重點與雷點，讓大家一次看懂再上路。

一、租車選擇影響價格與便利性

租車公司怎麼選，不只看名氣也要看站點。「不奇而遇」指出，樂天租車仍是最多人選擇的品牌，站點多、車款齊全，但實際溝通體驗不一定每次都理想。SK租車站點較少、車型選擇有限，但價格通常比樂天便宜，尤其金浦機場站幾乎是全韓最便宜，不過位置偏郊區，需自行評估交通時間。

二、取車航廈選錯會浪費時間

取車地點選錯航廈，真的會多走20分鐘。「不奇而遇」以金浦機場為例，SK租車在「國內航廈」而非國際航廈，新手很容易走錯。取車流程算簡單，只要備妥護照、國際駕照、台灣駕照與信用卡即可，但若有買全險，通常不會逐項驗車，記得自行快速確認車況。

三、導航依車況，電話搜尋最穩

導航不是不能用，是車夠不夠新。較新的車款可直接連線手機，用當地的Naver地圖顯示繁中介面，對觀光客非常友善；舊款車型則多半只有韓文、英文。實用小技巧是直接輸入「目的地電話號碼」，比打地址更快更準，尤其不熟韓文時非常好用。

四、高速公路照速限最安全

高速公路速限別硬跟，照規則開最安全。首爾往釜山的高速公路速限最高110km/hr，但當地駕駛常在無測速區段超速，新手不必跟著拚，退到外線、照速限開即可，即便有Level 2輔助駕駛，也要隨時注意路況。「不奇而遇」叮嚀，「韓國高速公路上的異物真的不少」，風險不低，切勿放空。

五、加油可刷外卡、油價落差大

加油站能刷外國卡，但油價差很多。南韓加油站可使用台灣信用卡，但每間油價差異大，一公升可能差到200韓幣（約台幣4.35元），建議提前用導航或Naver地圖查看價格，國道休息站通常比市區便宜。南韓油價已含燃料稅，整體比台灣高，且只有汽油、柴油之分。

六、還車流程依公司差異明顯

還車流程差很大，SK相對不友善。樂天租車還車流程簡單，車開回去即可完成，但SK金浦機場站需提前打電話才能進場，否則還得繞路重來，對語言或網路不熟的旅客不太友善，這點是許多人低估的雷點。

「不奇而遇」也提醒，若汽油車與電動車租金接近，跑長途行程時選電動車反而更省，因為充電費由租車公司吸收。不過南韓自駕價格合理、自由度高，只要事前功課做足，就能真的玩得輕鬆。

首爾 釜山 南韓

延伸閱讀

李在明5日會習近平 傳北京要求韓國表態「反對台獨」

2026年首周油價出爐 汽油及柴油每公升都調降0.2元

美攻委內瑞拉 油市震撼彈 專家估油價本周站上65美元

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

相關新聞

首爾到釜山必看！新手南韓自駕6雷點：導航、加油、還車一次搞懂

近年越來越多台灣旅客在南韓選擇自駕旅遊，其中最經典、也最容易出狀況的路線，莫過於首爾一路開到釜山。旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」在臉書分享實際經驗，並整理新手最常遇到的重點與雷點，讓大家一次看懂再上路。

鼎泰豐用餐衣服沾醬油…他獲「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

一名網友近日在社群平台Threads分享用餐經驗，透露自己在鼎泰豐用餐時，不小心將衣服沾到醬油，沒想到服務生立即拿出一個「去漬小物」幫忙處理，結果醬油竟瞬間消失，貼文曝光後更吸引前員工來解答。

他結帳問1事「客人秒答」！一票網友爆共鳴：太簡單了

現在有越來越多民眾結帳時會使用發票載具，不僅環保，也省去保存紙本發票的麻煩。近日一名網友分享，自己工作時遇到一名客人，能直接背出完整的發票載具號碼，讓他直呼「太強了」。貼文一出後，不少網友都能背出自己的載具號碼。

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

人每經過一個年齡階段，都會對事物的喜愛度有所改變。有一名40歲的網友透露自己開始對打電動沒興趣了，常常玩不到幾小時就不玩了，讓他好奇其他人是否也是如此。貼文引起熱議，有不少人也有同樣感覺。

他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

台灣夜市美食小吃琳瑯滿目，不僅本地人喜歡，外國遊客來台也都會到夜市一遊。有網友分享一位住在台灣的日本網紅影片，內容是這名網紅帶著遠道而來的兩位朋友品嘗夜市食物，而其中地瓜球讓她們相當驚艷，對此原PO好奇為何女孩子都喜歡吃地瓜球，貼文也引來不少討論。

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。