首爾到釜山必看！新手南韓自駕6雷點：導航、加油、還車一次搞懂

近年越來越多台灣旅客在南韓選擇自駕旅遊，其中最經典、也最容易出狀況的路線，莫過於首爾一路開到釜山。旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」在臉書分享實際經驗，並整理新手最常遇到的重點與雷點，讓大家一次看懂再上路。

一、租車選擇影響價格與便利性

租車公司怎麼選，不只看名氣也要看站點。「不奇而遇」指出，樂天租車仍是最多人選擇的品牌，站點多、車款齊全，但實際溝通體驗不一定每次都理想。SK租車站點較少、車型選擇有限，但價格通常比樂天便宜，尤其金浦機場站幾乎是全韓最便宜，不過位置偏郊區，需自行評估交通時間。

二、取車航廈選錯會浪費時間

取車地點選錯航廈，真的會多走20分鐘。「不奇而遇」以金浦機場為例，SK租車在「國內航廈」而非國際航廈，新手很容易走錯。取車流程算簡單，只要備妥護照、國際駕照、台灣駕照與信用卡即可，但若有買全險，通常不會逐項驗車，記得自行快速確認車況。

三、導航依車況，電話搜尋最穩

導航不是不能用，是車夠不夠新。較新的車款可直接連線手機，用當地的Naver地圖顯示繁中介面，對觀光客非常友善；舊款車型則多半只有韓文、英文。實用小技巧是直接輸入「目的地電話號碼」，比打地址更快更準，尤其不熟韓文時非常好用。

四、高速公路照速限最安全

高速公路速限別硬跟，照規則開最安全。首爾往釜山的高速公路速限最高110km/hr，但當地駕駛常在無測速區段超速，新手不必跟著拚，退到外線、照速限開即可，即便有Level 2輔助駕駛，也要隨時注意路況。「不奇而遇」叮嚀，「韓國高速公路上的異物真的不少」，風險不低，切勿放空。

五、加油可刷外卡、油價落差大

加油站能刷外國卡，但油價差很多。南韓加油站可使用台灣信用卡，但每間油價差異大，一公升可能差到200韓幣（約台幣4.35元），建議提前用導航或Naver地圖查看價格，國道休息站通常比市區便宜。南韓油價已含燃料稅，整體比台灣高，且只有汽油、柴油之分。

六、還車流程依公司差異明顯

還車流程差很大，SK相對不友善。樂天租車還車流程簡單，車開回去即可完成，但SK金浦機場站需提前打電話才能進場，否則還得繞路重來，對語言或網路不熟的旅客不太友善，這點是許多人低估的雷點。

「不奇而遇」也提醒，若汽油車與電動車租金接近，跑長途行程時選電動車反而更省，因為充電費由租車公司吸收。不過南韓自駕價格合理、自由度高，只要事前功課做足，就能真的玩得輕鬆。