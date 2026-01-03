鼎泰豐用餐衣服沾醬油…他獲「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享在鼎泰豐用餐時，不小心將衣服沾到醬油，沒想到服務員立即拿出一個「去漬小物」幫忙處理；圖為台北市信義路鼎泰豐。聯合報系資料照
一名網友近日在社群平台Threads分享用餐經驗，透露自己在鼎泰豐用餐時，不小心將衣服沾到醬油，沒想到服務生立即拿出一個「去漬小物」幫忙處理，結果醬油竟瞬間消失，貼文曝光後更吸引前員工來解答。

原PO表示，日前去鼎泰豐用餐時，不小心將衣服沾到醬油，沒想到服務生馬上拿一個像去漬的濕紙巾來，結果馬上擦乾了之後污漬就消失了，讓他驚呼：「到底是什麼神奇小物，好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包」，並向廣大網友求解「哪裡買」。

貼文曝光後，不少網友紛紛推薦各種去漬濕紙巾、去漬棉的資訊，還有前鼎泰豐員工解答說，店內確實提供「去漬包」，但並非濕紙巾。去漬包內含未使用過的白毛巾與去漬棉，可用來處理不小心滴到醬油或辣油的衣物。前員工提醒，用餐時若不小心弄髒衣服，可直接向服務生說：「不好意思，我剛剛弄髒衣服了，有去漬包之類的東西嗎？」服務生才會提供使用。

有網友也分享自身經驗，「跟我上次一樣，醬油不小心滴到衣服時，我剛在擦的時候她們看到就拿了這神奇小物給我，我也嚇一跳，當衣服上的醬油消失時嚇了更大一跳」。

一名網友近日在社群平台Threads分享用餐經驗，透露自己在鼎泰豐用餐時，不小心將衣服沾到醬油，沒想到服務生立即拿出一個「去漬小物」幫忙處理，結果醬油竟瞬間消失，貼文曝光後更吸引前員工來解答。

