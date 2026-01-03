他結帳問1事「客人秒答」！一票網友爆共鳴：太簡單了

人每經過一個年齡階段，都會對事物的喜愛度有所改變。有一名40歲的網友透露自己開始對打電動沒興趣了，常常玩不到幾小時就不玩了，讓他好奇其他人是否也是如此。貼文引起熱議，有不少人也有同樣感覺。

2026-01-02 19:02