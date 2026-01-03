快訊

他結帳問1事「客人秒答」！一票網友爆共鳴：太簡單了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己工作時遇到一名客人，能直接背出完整的發票載具號碼，讓他直呼「太強了」。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己工作時遇到一名客人，能直接背出完整的發票載具號碼，讓他直呼「太強了」。示意圖／AI生成

現在有越來越多民眾結帳時會使用發票載具，不僅環保，也省去保存紙本發票的麻煩。近日一名網友分享，自己工作時遇到一名客人，能直接背出完整的發票載具號碼，讓他直呼「太強了」。貼文一出後，不少網友都表示能背出自己的載具號碼。

這名網友在社群平台「Threads」分享，平時工作結帳時，大多數人都是直接出示手機條碼，但近期遇到客人直接背出載具號碼，讓他相當佩服，同時好奇發問「大家記得自己的載具號碼嗎？」。

貼文一出後，不少網友都說「看完發現自己也能背出來」、「背得起來，上次唸出來的時候，我妹問我是不是有病」、「高手在民間，載具直接內建在大腦裡」、「這簡單到不背起來是對我的記憶力不尊重」、「我的載具就是我的ID」、「我也有記下來，只是要念符號也太瞎」、「背起來是一回事，我好奇店員要怎麼輸入，有鍵盤？」。

此外，也有網友回應「我還會背信用卡卡號、到期日跟安全碼，太常網購了⋯」、「常網購就會背」、「我都會背起來！信用卡、銀行帳號都會背」。

載具 發票 網購 店員

相關新聞

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

人每經過一個年齡階段，都會對事物的喜愛度有所改變。有一名40歲的網友透露自己開始對打電動沒興趣了，常常玩不到幾小時就不玩了，讓他好奇其他人是否也是如此。貼文引起熱議，有不少人也有同樣感覺。

他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

台灣夜市美食小吃琳瑯滿目，不僅本地人喜歡，外國遊客來台也都會到夜市一遊。有網友分享一位住在台灣的日本網紅影片，內容是這名網紅帶著遠道而來的兩位朋友品嘗夜市食物，而其中地瓜球讓她們相當驚艷，對此原PO好奇為何女孩子都喜歡吃地瓜球，貼文也引來不少討論。

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。

別再只刷LINE Pay！2026南韓旅遊支付大洗牌 達人推薦新組合

去韓國玩就刷LINE Pay？韓國電子支付版圖2026也出現變化！旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」近日在臉書指出不少台灣旅客到韓國仍習慣只用LINE Pay，但在回饋縮水、新支付工具加入後，實際上已經「少拿一輪優惠」。究竟現在到韓國該怎麼刷？

蝦皮智取店繳費機遺留500元沒人碰 網曝關鍵原因：誰敢拿？

多數人撿到錢通常都會拾金不昧地送交警局，但也有人選擇寧願不碰，避免麻煩。有網友日前在一間蝦皮智取店要領貨時，發現繳費機台上有一張500元鈔票沒被拿走，來來往往的客人也沒人去碰，讓他好奇地拍照PO網，引起不少網友議論。

