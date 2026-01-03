聽新聞
他結帳問1事「客人秒答」！一票網友爆共鳴：太簡單了
現在有越來越多民眾結帳時會使用發票載具，不僅環保，也省去保存紙本發票的麻煩。近日一名網友分享，自己工作時遇到一名客人，能直接背出完整的發票載具號碼，讓他直呼「太強了」。貼文一出後，不少網友都表示能背出自己的載具號碼。
這名網友在社群平台「Threads」分享，平時工作結帳時，大多數人都是直接出示手機條碼，但近期遇到客人直接背出載具號碼，讓他相當佩服，同時好奇發問「大家記得自己的載具號碼嗎？」。
貼文一出後，不少網友都說「看完發現自己也能背出來」、「背得起來，上次唸出來的時候，我妹問我是不是有病」、「高手在民間，載具直接內建在大腦裡」、「這簡單到不背起來是對我的記憶力不尊重」、「我的載具就是我的ID」、「我也有記下來，只是要念符號也太瞎」、「背起來是一回事，我好奇店員要怎麼輸入，有鍵盤？」。
此外，也有網友回應「我還會背信用卡卡號、到期日跟安全碼，太常網購了⋯」、「常網購就會背」、「我都會背起來！信用卡、銀行帳號都會背」。
