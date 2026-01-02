他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

人每經過一個年齡階段，都會對事物的喜愛度有所改變。有一名40歲的網友透露自己開始對打電動沒興趣了，常常玩不到幾小時就不玩了，讓他好奇其他人是否也是如此。貼文引起熱議，有不少人也有同樣感覺。

這名網友在PTT發文表示，自己剛滿40歲不久，今年也買了兩款新遊戲，但卻玩不到幾小時就沒興趣了，這樣的情況讓他想問「是不是40歲是一個坎？開始對電玩、影視徹底失去興趣？」

貼文引起討論，多數過來人也很有同感，「正常，現在都在計畫帶小朋友去玩」、「正常，現在都是打開來看看畫面就爽了」、「因為現在的快娛樂太多，現在放置遊戲為主流，大多數人都沒辦法像以前那樣專注玩電動好幾個小時」、「正常，有時候不想玩就忙其他東西」、「現在反而喜歡上追劇追動畫」、「通常只玩自己玩過的老遊戲，新遊戲玩不下去了」。

還有網友建議，「玩股票爽多了，小孩才玩遊戲」、「很耗時間，能戒斷很好」、「時間用來運動，不然看電影也好」、「確實停止手機短音或任何滑卡，會找回很多人生樂趣」、「工作呀，找個信仰」。