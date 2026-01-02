他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

台灣夜市美食小吃琳瑯滿目，不僅本地人喜歡，外國遊客來台也都會到夜市一遊。有網友在PTT分享一位住在台灣的日本網紅影片，內容是這名網紅帶著遠道而來的兩位朋友品嘗夜市食物，而其中地瓜球讓她們相當驚艷，對此原PO好奇為何女孩子都喜歡吃地瓜球，貼文也引來不少討論。

從影片中看到，這位住在台灣的日本人Mana帶著兩位好朋友吃遍夜市各種美食，其中來到地瓜球攤時，Mana還特別強調這是來夜市必吃的點心，也是她最愛的美食。兩位好友品嘗後也對於地瓜球的口感贊不絕口。

對此原PO也好奇「為什麼女生都喜歡吃夜市的地瓜球？」貼文引起熱議，不少人也認同地瓜球很受歡迎，「在夜市中算便宜，一顆顆方便吃」、「女生好像真的很喜歡吃QQ的東西」、「像是飯後甜點的感覺」、「甜甜的很好吃啊，突然又想吃了」、「好吃啊，夜市少數值得買的食物了」、「每次去夜市都會買」、「日本好像沒看到賣地瓜球的」。

也有網友認為愛吃的人就喜歡，和性別無關，「我家是男生比較喜歡吃喔，我老公和我兒子愛，我和女兒就還好，所以是看人啦，跟性別無關吧」、「覺得不管男生女生都喜歡地瓜球，這算是夜市一種最常見的小吃，去夜市必買的品項，應該也是一種夜市標誌」。

不只日本人愛，來自歐美的外國人也喜歡地瓜球的口感，來自南非的台灣知名網紅「Justin教授」就在自己的臉書寫道，從來沒想過自己有一天會成為「全台最愛吃地瓜球的教授」，他甚至還會帶其他外國人一同品嘗地瓜球的美味。

之前《網路溫度計》也有相關報導，點出女孩子喜歡地瓜球的原因，除了口感好吃、便宜以外，重點是很有飽足感，比起其他夜市美食，地瓜球算是CP值很高的小吃。