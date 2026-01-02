快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

聯合新聞網／ 綜合報導
地瓜球是台灣國民小吃，不僅台灣人喜歡，連外國人也讚不絕口。示意圖／AI生成
地瓜球是台灣國民小吃，不僅台灣人喜歡，連外國人也讚不絕口。示意圖／AI生成

台灣夜市美食小吃琳瑯滿目，不僅本地人喜歡，外國遊客來台也都會到夜市一遊。有網友在PTT分享一位住在台灣的日本網紅影片，內容是這名網紅帶著遠道而來的兩位朋友品嘗夜市食物，而其中地瓜球讓她們相當驚艷，對此原PO好奇為何女孩子都喜歡吃地瓜球，貼文也引來不少討論。

從影片中看到，這位住在台灣的日本人Mana帶著兩位好朋友吃遍夜市各種美食，其中來到地瓜球攤時，Mana還特別強調這是來夜市必吃的點心，也是她最愛的美食。兩位好友品嘗後也對於地瓜球的口感贊不絕口。

對此原PO也好奇「為什麼女生都喜歡吃夜市的地瓜球？」貼文引起熱議，不少人也認同地瓜球很受歡迎，「在夜市中算便宜，一顆顆方便吃」、「女生好像真的很喜歡吃QQ的東西」、「像是飯後甜點的感覺」、「甜甜的很好吃啊，突然又想吃了」、「好吃啊，夜市少數值得買的食物了」、「每次去夜市都會買」、「日本好像沒看到賣地瓜球的」。

也有網友認為愛吃的人就喜歡，和性別無關，「我家是男生比較喜歡吃喔，我老公和我兒子愛，我和女兒就還好，所以是看人啦，跟性別無關吧」、「覺得不管男生女生都喜歡地瓜球，這算是夜市一種最常見的小吃，去夜市必買的品項，應該也是一種夜市標誌」。

不只日本人愛，來自歐美的外國人也喜歡地瓜球的口感，來自南非的台灣知名網紅「Justin教授」就在自己的臉書寫道，從來沒想過自己有一天會成為「全台最愛吃地瓜球的教授」，他甚至還會帶其他外國人一同品嘗地瓜球的美味。

之前《網路溫度計》也有相關報導，點出女孩子喜歡地瓜球的原因，除了口感好吃、便宜以外，重點是很有飽足感，比起其他夜市美食，地瓜球算是CP值很高的小吃。

夜市 地瓜球 小吃

延伸閱讀

英網紅飛北京看病 分享13天「極速就醫」驚訝當天就能抽血

瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多

從沙鍋魚頭戰場到甜點新勢力 林聰明VS陳聰明沙鍋魚頭戰話題又被提起

跨年神級散步美食「炸雞泡麵可樂杯」 炸雞+泡麵+飲料一杯搞定

相關新聞

他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

台灣夜市美食小吃琳瑯滿目，不僅本地人喜歡，外國遊客來台也都會到夜市一遊。有網友分享一位住在台灣的日本網紅影片，內容是這名網紅帶著遠道而來的兩位朋友品嘗夜市食物，而其中地瓜球讓她們相當驚艷，對此原PO好奇為何女孩子都喜歡吃地瓜球，貼文也引來不少討論。

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。

別再只刷LINE Pay！2026南韓旅遊支付大洗牌 達人推薦新組合

去韓國玩就刷LINE Pay？韓國電子支付版圖2026也出現變化！旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」近日在臉書指出不少台灣旅客到韓國仍習慣只用LINE Pay，但在回饋縮水、新支付工具加入後，實際上已經「少拿一輪優惠」。究竟現在到韓國該怎麼刷？

蝦皮智取店繳費機遺留500元沒人碰 網曝關鍵原因：誰敢拿？

多數人撿到錢通常都會拾金不昧地送交警局，但也有人選擇寧願不碰，避免麻煩。有網友日前在一間蝦皮智取店要領貨時，發現繳費機台上有一張500元鈔票沒被拿走，來來往往的客人也沒人去碰，讓他好奇地拍照PO網，引起不少網友議論。

跨年夜孤單到哭！妹子哀怨「沒人揪」 網安慰：代表妳還年輕

許多人剛跨完年可能還意猶未盡，仍然沉浸在歡樂的氣氛當中，但也有單身者或邊緣人只能獨自一人跨年。有一名19歲的年輕妹子哀怨地透露，自己跨年時竟然沒有一個朋友來約，讓她委屈地忍不住邊發文邊哭，許多過來人紛紛以自身經驗來安慰她「一個人跨年更輕鬆」。

A-Lin跨年神改編！阿妹聽「那魯7-11」當場傻眼 釣出官方親回「真的有這門市」

2026年全台跨年晚會在昨晚熱鬧登場，其中最受矚目的莫過於台東跨年晚會「東！帶我走」。天后張惠妹親自返鄉操刀，號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱等大咖藝人輪番獻唱…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。