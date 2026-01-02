不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

台灣人倒垃圾習慣追著垃圾車跑，每天固定時間一到就拎著垃圾出門等待，不過有網友在台北發現一台「垃圾收集機」，不論多晚，24小時內都可以讓人丟垃圾，相當地方便，也讓他好奇到底好不好用？貼文引起不少討論，許多人都大讚真的太方便了。

這名網友在Dcard發文表示，日前到台北出差，在一處路邊赫然發現一台大型機器，起初以為是自動販賣機，走近一看才發現上面寫著「垃圾收集機」。這台iTrash機器顏色為綠黑相間，主打24小時隨時都可以「丟垃圾」，還可以不用專用袋，讓原PO相當好奇，「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。

貼文引起熱議，「在外租房都用這台，半夜倒垃圾超方便」、「推這個！造福社會大眾，希望之後可以廣設」、「歐洲很多」、「好酷喔！平常都沒看到，是不是只有少數地方有？」、「好用，給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過」、「玩過711的，還蠻常去丟寶特瓶，但是很容易滿或是故障，一故障就要修很久（一星期多），常常一袋寶特瓶跑3、4趟才完成」。

從iTrash的官方網站看到，目前有分為「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種。垃圾收集機採全球首創結合感應重量計費與電子票證付費功能，每0.5公斤收費8元，可收集220至300公斤的垃圾，並採5-10低溫貯存，可除臭抑菌還很省電。

使用方法很簡單，首先插入悠遊卡（餘額要100元以上才能進行交易），當「投入門」開啟後，要在15秒內投入垃圾，然後確認螢幕上垃圾重量、扣款金額後，交易完成後就可以取回悠遊卡和收據。目前服務據點僅在雙北地區，有些僅有單一機器，但也有的地點同時有垃圾收集機和瓶罐收集機。