別再只刷LINE Pay！2026南韓旅遊支付大洗牌 達人推薦新組合

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人「不奇而遇」提醒2026韓國旅遊支付LINE Pay回饋縮水。 圖／LINE Pay提供
韓國玩就刷LINEPay？南韓電子支付版圖2026將出現變化！旅遊達人「不奇而遇 Steve & Sia」近日在臉書指出不少台灣旅客到韓國仍習慣只用LINE Pay，但在回饋縮水、新支付工具加入後，實際上已經「少拿一輪優惠」。究竟現在到韓國該怎麼刷？

一、昔日王者LINE Pay回饋明顯縮水

去年底赴韓旅遊，LINE Pay幾乎是台灣旅客的標配，動輒15%至20%的高回饋，加上樂天超市、樂天百貨、樂天免稅店等大型通路幾乎全面支援，堪稱神隊友。不過進入新年度後，回饋結構已有明顯調整。

目前LINE Pay不再提供原本的5%基本回饋，改為每月需消費3次才能抽Line Points；綁定VISA卡於CU、ABC MART等通路雖仍有10%回饋，但每月上限僅500點。至於樂天超市、樂天免稅店等百貨量販通路，則需單筆消費滿92,000韓元（約新台幣2000元），才能享有5%回饋，小額消費幾乎無回饋可拿。

換言之，若未達指定金額，不僅LINE Pay回饋落空，甚至可能連原本信用卡的基本回饋都無法取得。

二、台灣Pay回饋反而加碼至20%

相較LINE Pay縮水，台灣Pay的回饋則顯得誠意十足。活動期間內，筆筆消費可享20%回饋，每卡或帳戶每月最高可回饋新台幣2000元；若單月累積消費滿1萬元，還可再加碼10%回饋。

台灣Pay在韓國可使用通路涵蓋四大便利商店、Daiso及三大免稅店，實用性相當高。

快速記憶法：

「四大便利商店＋Daiso＋三大免稅店➝台灣Pay通通能刷！」

三、全支付（含ZeroPay）3.5%無上限、免手續費

全支付在新年度的基本回饋幾乎未變，維持筆筆3.5%無上限回饋，且不收海外刷卡手續費，仍是不少旅客的穩定選擇。若綁定國泰世華帳戶，另有加碼回饋，只是每月上限略為縮水。使用通路同樣涵蓋便利商店、Daiso、ABC MART、Artbox 及多家連鎖餐廳與咖啡廳，日常消費相當方便。

快速記憶法：

「便利商店、Daiso、ABC MART、Artbox通通能刷，還沒手續費超方便！」

四、悠遊付加入戰場　回饋20%但上限較低

去年底加入韓國支付行列的悠遊付，可使用通路與台灣Pay幾乎一致，包含便利商店、咖啡廳、Daiso與免稅店等。回饋同樣達20%，但每月回饋上限為1000元，相對台灣Pay稍低。

快速記憶法：

「四大便利商店＋Daiso＋三大免稅店➝悠遊付通通能刷！」

旅遊達人也提醒，目前韓國電子支付正式進入「四家並存」狀態，雖然LINE Pay仍在樂天超市等關鍵通路具有不可取代性，但回饋門檻提高，使用時更需留意金額限制。電子支付高回饋往往只存在於推廣期，仍建議多備信用卡，實際刷卡時若遇操作不熟，直接更換支付方式，行程順利永遠比多拿一點回饋來得重要。

