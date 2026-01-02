蝦皮智取店繳費機遺留500元沒人碰 網曝關鍵原因：誰敢拿？

多數人撿到錢通常都會拾金不昧地送交警局，但也有人選擇寧願不碰，避免麻煩。有網友日前在一間蝦皮智取店要領貨時，發現繳費機台上有一張500元鈔票沒被拿走，來來往往的客人也沒人去碰，讓他好奇地拍照PO網，引起不少網友議論。

從原PO在臉書粉專「路上觀察學院」貼出的照片看到，當時他到智取店領貨，在輸入資料的同時發現繳費機台上遺留了一張500元鈔票，但客人進進出出，不知道是沒人注意到還是不敢隨意拿取，都沒人拿走這張鈔票，讓原PO非常訝異，「路過一堆人，都沒人去碰那500」。

貼文引起熱議，多數人認為關鍵在於店裡有監視器，「我敢賭沒監視器的話一定不見」、「監視器hold住了它」、「因為店內有滿滿的監視器在拍，如果你放在馬路上，馬上會不見」、「沒監視器應該5分鐘就消失」、「因為監視器在你的左上角，只要不是你的，你就不要去拿，很多眼睛會看著你的」、「有記錄、有錄影，傻子才碰」、「監視器很多，沒人要為了500被關」。

還有網友分享自己遇到的經驗，「上次也碰到地板有兩百塊，我前面還有五個人後續取貨了，沒人敢撿」、「我昨天去領貨也有遇到有個100元放在找錢的位置，當下旁邊剛好有理貨人員，所以請他處理了」、「我也遇到過，原本想說拿了去警察局，剛拿幾秒後就反悔了，警察局太遠，就放回去了，還好至今沒事發生」。