跨年夜孤單到哭！妹子哀怨「沒人揪」 網安慰：代表妳還年輕

許多人剛跨完年可能還意猶未盡，仍然沉浸在歡樂的氣氛當中，但也有單身者或邊緣人只能獨自一人跨年。有一名19歲的年輕妹子哀怨地透露，自己跨年時竟然沒有一個朋友來約，讓她委屈地忍不住邊發文邊哭，許多過來人紛紛以自身經驗來安慰她「一個人跨年更輕鬆」。

原PO在Dcard發文表示，身邊比較要好朋友都跟他們以前的朋友一起去跨年，自己反而沒有人來揪，讓她覺得自己很可憐，忍不住上網邊哭邊發文發洩心情，希望大家能給予一些安慰。

貼文引起熱議，不少人透露自己根本不喜歡跨年，「代表妳還年輕，像我們這種老人只想在家，還很怕朋友揪跨年」、「年輕的時候一直被揪跨年覺得很好玩但又很累，老了完全不想出去跨年」、「我基本沒在跨年的，現在渾身痛+頭暈，大家怎麼都有體力去嗨啊？我只想一覺到天亮」、「有人揪我，但我真的直接拒絕躲在家裡了，看來妳真的還年輕」。

還有過來人分享自己獨自跨年的經驗，「我19-22都在宿舍自己跨年，沒事的」、「我去年一個人跑去101跨年！我快10年閨密自從有了這個男友，常常已讀不回訊息，我已經習慣了」、「妳還是太弱了，去年跨年、情人節、清明節、聖誕節（我）都是一個人過，怕什麼跨年一個人過，未來要一個人過的日子長得是」、「在家看著YouTube轉播，完全看不懂為啥要去跨年…我一生只去過一次101跨，當時是女友要，完全不會想再去」。