A-Lin跨年神改編！阿妹聽「那魯7-11」當場傻眼 釣出官方親回「真的有這門市」

聯合新聞網／ 綜合報導
張惠妹(右四)坐鎮台東，與持修(右起)、桑布伊、A-Lin、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA在後台玩得很開心。圖／台東縣政府提供
2026年全台跨年晚會在昨晚熱鬧登場，其中最受矚目的莫過於台東跨年晚會「東！帶我走」。天后張惠妹親自返鄉操刀，號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱等大咖藝人輪番獻唱，阿妹更壓軸登場，一口氣演唱13首歌曲，嗨唱到凌晨，陪伴現場與線上觀眾一同迎接新年。

除了精彩的音樂演出，張惠妹與A-Lin在台上串場時金句連連，逗趣的互動也在社群平台掀起熱議。A-Lin透露自己在演出前就已經「開喝」，由於現場未設主持人，她乾脆在跨年倒數階段挑起主持重任，和台上歌手即興互動。倒數時刻，台東縣長饒慶鈴好不容易走上舞台，儘管距離跨年還有200多秒，A-Lin卻打趣提醒她「妳好像只剩幾秒，要正常發揮喔」，一句話讓全場笑翻。饒慶鈴也真的簡短致詞，直言「最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，隨即陪觀眾一同倒數迎新年。

倒數結束後，舞台轉場空檔仍驚喜不斷，有歌迷在台下大喊想聽《那魯灣情歌》，A-Lin立刻接球，拿起麥克風即興開唱「那魯one」，一旁的阿妹也順勢舉起麥克風準備加入，沒想到下一秒，A-Lin卻一臉淡定地接著唱：「那魯two、那魯three、那魯seven eleven」，突如其來的神改編，讓阿妹瞬間轉頭、露出傻眼神情，全場觀眾更是笑到不行。

這段爆笑畫面立刻在社群平台瘋傳，Threads上更突破10萬人按讚，就連7-11官方帳號也跟上熱潮，曬出圖片模仿A-Lin的歌詞寫下：「那魯one、那魯two、那魯灣的seven eleven」。有趣的是，畫面中真的出現「那魯灣門市」，不過該門市的地點並不在台東，而是位於新北烏來。

脆文發布後，網友也紛紛湧入嗨喊：「好好笑，竟然真的有」、「我真的要瘋掉」、「這張圖片有聲音」、「我現在腦海裡都是這三句話…洗腦洗的好徹底」、「賺到一波廣告」。更有不少人敲碗應該直接找A-Lin合作：「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「7-11改這個音效我會來回走好多次那個門」、「代言人知道要找誰了嗎」、「拜託台東所有門市的音樂都變成微醺版本的A-Lin演唱版」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由 @____che__ 發佈
在 Threads 查看

由 @7eleventw 發佈
在 Threads 查看

跨年晚會 7-11 7-Eleven A-Lin 張惠妹 台東

