台人愛吃外食？日遊客聽導遊1句話好納悶 2大咖作家驚喜現身解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友透露，來台灣觀光前，他曾閱讀兩本台灣作者撰寫的書籍，因此對台灣部分飲食文化感到好奇。示意圖。圖／AI生成
日本人愛到台灣旅遊，最近就有一名日本網友在Threads透露，來台灣觀光前，他曾閱讀兩本台灣作者撰寫的書籍，因此對台灣部分飲食文化感到好奇。沒想到，在他發文後不久，兩位作家竟出現在留言區回覆原PO的提問，讓一票粉絲大感驚喜。

原PO表示，近期他為自己安排了一趟台灣獨旅，在出發前，自己曾看過作家洪愛珠的《老派少女購物路線》及楊双子的《四維街一號》，書中介紹許多台灣的家庭料理，但旅遊期間導遊卻提到大部分台灣人外食為主，讓原PO心中突然產生納悶。

原PO指出，若台灣人幾乎都吃外食，「（菜市場裡面）各種食材到底都是誰在買來吃呢？」他坦言，自己至今仍不解，甚至回國後也十分在意，因此真誠的發文提問，希望台灣網友能幫忙解答。

出乎意料的是，兩本書的作者竟親自回覆，讓原PO感到十分驚喜。作家楊双子表示，「包含我自己在內，也是從小跟著家人學習烹飪家常菜，因此懂得如何在家做菜，但是現在的我，由於方便的緣故，外食佔比接近100％」。洪愛珠則透露，「書裡寫到的，我外婆和媽媽去採買的傳統市場，至今仍然持續營業。一個是台北市『永樂市場』，另一個是新北市蘆洲的市場，都在上午營業」。

許多書迷看見兩位知名作家回覆也感到十分興奮，「這兩本都是非常有趣，很值得閱讀的好書，而且兩位老師還親自回覆，真的太開心了」、「我也超愛這本書，沒想到會看到作者，幸福到暈倒...」、「真棒，居然把兩位作者都呼喚出來了，台灣人優秀又溫暖」。

除了兩位作家回答外，許多台灣網友也紛紛分享自己的飲食習慣，讓原PO覺得很窩心。他直言，自己會認真將每一則留言看完，「雖然這次是獨自旅行，但旅程非常安全。無論走到哪裡，台灣民眾都非常友善」，並表示他正是因為閱讀了洪愛珠的書才對台灣產生興趣，「我一定會再造訪台灣，謝謝大家」。

Threads 楊双子 外食 台灣人 飲食習慣 傳統市場

