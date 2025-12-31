是誰買到？新北鍋貼名店誤賣41顆破皮水餃 全網笑翻急尋「天選之人」

鍋貼與水餃在台灣是常見的平價美食，近期，新北永和樂華夜市附近的鍋貼名店「佳佳香鍋貼專賣店」，在社群平台Threads發文自揭「出包」狀況，並緊急在社群平台發文協尋顧客，引發不少網友關注與討論。

佳佳香表示，日前接獲顧客反映，高麗菜蝦仁水餃在烹煮時出現破裂情況，店家隨即要求員工針對現有庫存進行篩選，將外觀有裂縫的水餃挑出，最終共整理出41顆品相不佳的水餃，原本預計不對外販售。不料卻因內部疏失，誤將整包水餃當成正常商品賣給顧客。

佳佳香在發現失誤後，透過社群平台公開道歉，「在12月29到12月30下午有至本店購買高麗菜蝦仁的這位客人，若發現整包水餃皆有破損狀況，請主動與店家聯繫，店家將退款」，並承諾再招待一包同款水餃作為補償。文章最後，佳佳香無奈表示，「如果你煮水餃時發現全部都破掉，那真的不是你的廚藝問題。」

此次主動公開錯誤並積極補救的作法，也在社群上引發熱烈討論，許多網友紛紛開玩笑表示，「把破掉的集中給一個人，就只會有一個負評」、「天選之人～」、「超好笑，他一定一臉疑惑地邊煮邊罵髒話」、「這煮下去會有很久的陰影誒，全破！」、「對不起，但光想到煮下去每一顆都破的就好想笑」、「是我的話，可能要冷凍一兩個月後，才會想到這包水餃了，打開來看都是裂痕，還可能會怪自己（把水餃）冰太久才會裂開」。對此，永和佳佳香也在留言區回覆，希望該名客人不要在展現廚藝的時候，不小心用到「破皮水餃」。