不只埃及！京都也拾獲台大學生證 內行曝主因：真的需要帶出國

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在京都撿到一張台大學生證。圖為京都車站外觀。 路透
台灣網友近期再度上演「全球失物招領」名場面。繼日前有台灣大學學生證在埃及金字塔景點被拾獲，並成功找到失主後，近日又有網友在日本京都撿到一張台大學生證，並同樣在Threads發文協尋失主，再度吸引上萬網友目光，讓「台大學生證海外走失」成為話題。

一名網友發文提到，在京都撿到一張台大電信工程學研究所的學生證，並貼心說會送至京都車站失物招領處，還直接點名失主「蘇姓同學」。

不少網友忍不住吐槽，「不能理解為什麼要把學生證這種根本用不到的東西帶出國」、「為什麼經常看到台大學生證招領的貼文」、「台大學生在全世界丟學生證嗎？埃及也有」，甚至有人笑稱「全台灣最會掉學生證的大學就是台灣大學」，直言台大的「畢業門檻是不是要把學生證丟到越遠的國家越好」。

也有網友調侃台大學生寒假出國頻繁，「台大放寒假了，學生們世界各地掉學生證」、「代表他們常常飛出國」、「坐等下次倫敦或紐約撿到」。更有人戲稱Threads已成為「全世界的失物招領中心」。

不少熱心網友還在Threads上發動協尋蘇姓同學，紛紛TAG同名同姓的帳號。不過，也有網友替失主緩頰，表示部分國外景點、博物館提供學生票價，確實需要攜帶學生證，「出國帶學生證不一定奇怪」。

台大 大學生 京都 日本 出國旅遊

