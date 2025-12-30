停車位費用被「好心台灣人」全折抵 她感動大讚：100元變0元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，台灣人都會把沒有用到的停車費折抵單留在繳費機上，提供陌生人使用。停車場示意圖。圖／ingimage
一名網友分享，台灣人都會把沒有用到的停車費折抵單留在繳費機上，提供陌生人使用。停車場示意圖。圖／ingimage

台灣停車位難找，有時只是吃個飯，就得要找上許久的停車位，停車費也是另一筆開銷。不過日前有位女網友分享，她媽媽在停車場繳費時，發現凹槽裡面有「停車費折抵單」，順利的折掉了剩下的25元，直接停車費變成「免單」。事件曝光後，許多人大讚「這就是台灣人的溫柔」。

一位女網友在Threads發文表示，她媽媽在停車場繳費時，原本停車費是100元，已經消費折抵掉75元，正在準備付餘款時，發現機台凹槽裡面有很多折抵的小白單，媽媽就抱著嘗試看看不虧的心情，拿起一張刷條碼，發現真的順利的再折抵了25元，所以整筆停車費就變成「0元」，讓她很感動「大家居然把用不到的折抵單放回繳費機台，給有需要的人使用」。

原PO事後在留言處補充，她昨天聽到有人說「台灣人會把用不到的停車折抵都堆在繳費機上，留給需要的人用，剛好她有停車費要繳，真的證實了這個說法」，讓她不禁直呼「大家都超級善良，超級感動，真的很謝謝施惠的人，有那麼多好心人，世界才會這麼美好」。

文章曝光後，有網友分享經驗「我也會留折抵單在那，因為我也曾撿過別人留的，這是善的循環」、「我平常用不到也會這樣留著折抵單，結果昨天用了兩張別人留的，真是感謝啊」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「我也有遇過這種好心人，我蹲在地上翻找包包的發票要折抵，路過的情侶拿給我一張2000多元的發票給我折抵」、「我也會給別人這種折抵單」，還有網友大讚「有些人放衛生紙在廁所的人也很讚，大家自己留衛生紙給下一個人」。

台灣停車位難找，有時只是吃個飯，就得要找上許久的停車位，停車費也是另一筆開銷。不過日前有位女網友分享，她媽媽在停車場繳費時，發現凹槽裡面有「停車費折抵單」，順利的折掉了剩下的25元，直接停車費變成「免單」。事件曝光後，許多人大讚「這就是台灣人的溫柔」。

