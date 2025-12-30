赴韓旅遊驚見當地民眾1幕超壯觀 一票網友爆共鳴：日本也是

台灣人喜歡在週末假期逛老街，而一提到老街，就會讓人想到九份、淡水、旗山等地。不過日前有網友評比後，她發現自己心中第一名的老街是「北埔老街」，這裡有濃郁香醇的擂茶、客家麻糬，還有蘿蔔糕與炒粄條。文章曝光後，引來網友點頭贊同「這條老街沒那麼觀光性質，很多在地美食」。

2025-12-29 15:50