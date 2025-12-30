赴韓旅遊驚見當地民眾1幕超壯觀 一票網友爆共鳴：日本也是
一名女網友分享，近期去南韓旅遊，走在街頭時，發現韓國人幾乎清一色都穿著黑色系外套，尤其尖峰時段一群人同時過馬路，看起來超級壯觀。貼文一出後，引起不少網友共鳴。
這名女網友在群平台「Threads」貼出一段影片，可以發現韓國人到了冬天，總是穿著黑色系外套，幾乎看不見亮色的外套，讓她直呼「有人可以告訴我為什麼韓國人普遍都穿黑外套嗎？一群人過馬路時看起來特別壯觀」。
貼文一出後，不少網友都表示「日本人也是這樣」、「日本也是全部都黑色！而且是長版外套，黑白色是他們的安全色」、「日本地鐵電車內也都是黑的，但他們都穿大衣」、「剛從韓國回來，感覺韓國人的制服是北臉」、「我問韓國朋友，除了怕髒之外，穿黑色比較低調，上班不用那麼高調」、「只有台灣大媽的羽絨衣是粉色跟紫色」、「因為穿不同顏色的，會被當成異類」。
此外，也有內行網友解答，回應「1不怕髒、2百搭、3相較其他服裝，大衣穿起來較體面正式」、「因為幾乎每天要穿羽絨衣，羽絨衣又不好洗，所以久久洗一次，淺色系的很容易髒，黑色的話看不出來」、「黑色不怕髒，一年洗一次」、「淺色系很難顧，所以買深色系的比較方便」、「羽絨外套通常偏貴也怕髒，所以乾脆買深一點的顏色，比較好管理」、「因為吃的食物都是泡菜醃製、湯類很多都有辣油跟辣粉，烤肉也容易噴到油，吃東西很容易沾染到衣服，黑色比較看不出來」。
