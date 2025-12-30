TOYOTA長年穩坐台灣車市龍頭寶座 他問「靠哪台車辦到」引網揭答案

台灣車市長年由豐田汽車（TOYOTA）穩坐龍頭，市佔率連續23年稱霸。對此，一名網友好奇，TOYOTA究竟是靠哪一款車在台灣站穩腳步？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「TOYOTA在台灣的地位是靠哪台車建立的？」為題，指出1990年以前，台灣的汽車市場是裕隆集團壟斷，但近年卻被TOYOTA佔據龍頭地位，讓他相當好奇原因為何？他問過幾個長輩，有人認為是早期「瑞獅」Zace耐用、好開建立口碑；也有人認為是Corona、Camry等中大型房車穩定品牌形象。

貼文一出後，不少網友都表示「豐田在全世界都很強，又不是只有台灣人特別愛」、「豐田在台灣的現況也不是靠單一車款吧，真要說影響最大的大概是Altis的橫空出世，但能延續是和泰策略一直都超穩」、「牛頭牌地位不是光靠一輛車建立起來，而是很多台灣人的人生建立起來」、「結果就是每一台，口碑和形象就是這樣來的」、「豐田霸主地位，是這二十幾年慢慢打下來的」。

不過，也有不少網友推薦TOYOTA的「可樂娜 Corona」車款，回應「絕對是Corona Saloon俗稱老可」、「當然是Corona和Tercel」、「美規可樂娜和國產Corona、Exsior」、「老一輩的是corona+瑞獅」、「可樂娜以前到處都是吧」、「當然是可樂娜系列啊」。