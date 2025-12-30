年過40後覺得臉書超無聊？ 過來人反建議做1事：很好用

臉書是不少台灣人愛用的社群平台之一，不過一名網友分享，自己過了40歲之後，覺得臉書變得相當無聊，不是朋友輪流曬小孩，就是發些與自己毫無關聯的生活瑣事，讓他忍不住懷疑「這是正常的嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「FB變得非常無聊」為題，指出自己的臉書好友中，有三分之二多年未更新動態，對彼此近況一無所知，剩下的三分之一，動態內容不是育兒日常，就是發瑣碎文章，讓他不解「這些跟我到底有什麼關係？」，直呼「過了40覺得FB非常無聊，這是正常的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「那是老人跟交易用的」、「小孩展示區，超boring，還有老人幹文區」、「曬小孩展示器」、「FB、IG都是老人在用的」、「FB、IG到了大家都在曬小孩的年紀了」、「應該是因為你沒有小孩可以曬吧」、「小孩不就近況，你沒興趣不是他沒分享勒」、「大概老花眼了吧？家人有點老花後，手機都很少看了」、「我用FB不是為了看別人近況，是在寫自己的紀錄」。

此外，也有網友分享自身經驗指出臉書仍有很好用的用法，「加搞笑的社團啊，都發些搞笑的，比朋友的還好看」、「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還蠻有用的啊」、「找喜歡的知識類別，找公眾人物follow」、「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」、「你去追蹤有興趣的粉絲專頁」、「我現在開FB只為了看附近的夜市有什麼攤出來擺」。