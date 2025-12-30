快訊

年過40後覺得臉書超無聊？ 過來人反建議做1事：很好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己過了40歲之後，覺得臉書變得相當無聊，不是朋友輪流曬小孩，就是發些與自己毫無關聯的生活瑣事，讓他忍不住懷疑「這是正常的嗎？」。示意圖／路透
臉書是不少台灣人愛用的社群平台之一，不過一名網友分享，自己過了40歲之後，覺得臉書變得相當無聊，不是朋友輪流曬小孩，就是發些與自己毫無關聯的生活瑣事，讓他忍不住懷疑「這是正常的嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「FB變得非常無聊」為題，指出自己的臉書好友中，有三分之二多年未更新動態，對彼此近況一無所知，剩下的三分之一，動態內容不是育兒日常，就是發瑣碎文章，讓他不解「這些跟我到底有什麼關係？」，直呼「過了40覺得FB非常無聊，這是正常的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「那是老人跟交易用的」、「小孩展示區，超boring，還有老人幹文區」、「曬小孩展示器」、「FB、IG都是老人在用的」、「FB、IG到了大家都在曬小孩的年紀了」、「應該是因為你沒有小孩可以曬吧」、「小孩不就近況，你沒興趣不是他沒分享勒」、「大概老花眼了吧？家人有點老花後，手機都很少看了」、「我用FB不是為了看別人近況，是在寫自己的紀錄」。

此外，也有網友分享自身經驗指出臉書仍有很好用的用法，「加搞笑的社團啊，都發些搞笑的，比朋友的還好看」、「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還蠻有用的啊」、「找喜歡的知識類別，找公眾人物follow」、「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」、「你去追蹤有興趣的粉絲專頁」、「我現在開FB只為了看附近的夜市有什麼攤出來擺」。

小孩 IG 台灣人 社群 育兒 臉書

相關新聞

赴韓旅遊驚見當地民眾1幕超壯觀 一票網友爆共鳴：日本也是

一名女網友分享，近期去南韓旅遊，走在街頭時，發現韓國人幾乎清一色都穿著黑色系外套，尤其尖峰時段一群人同時過馬路，看起來超級壯觀。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

TOYOTA長年穩坐台灣車市龍頭寶座 他問「靠哪台車辦到」引網揭答案

台灣車市長年由豐田汽車（TOYOTA）穩坐龍頭，市佔率連續23年稱霸。對此，一名網友好奇，TOYOTA究竟是靠哪一款車在台灣站穩腳步？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

年過40後覺得臉書超無聊？ 過來人反建議做1事：很好用

臉書是不少台灣人愛用的社群平台之一，不過一名網友分享，自己過了40歲之後，覺得臉書變得相當無聊，不是朋友輪流曬小孩，就是發些與自己毫無關聯的生活瑣事，讓他忍不住懷疑「這是正常的嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣啦啦隊為何慘輸南韓？ 內行人揭1關鍵：差十萬八千里

台灣職棒、職籃啦啦隊女孩過去人氣高漲，曝光度都相當驚人，不過，近期有網友感嘆，自從韓籍成員來台發展後，本土啦啦隊的聲勢已不如以往，詢問李多慧是否反而成了圈內少見的「清流代表」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

直播主統神想送兒子去留學 選「馬來西亞」讓網不解：有CP值？

留學大家都會先想到歐美國家，不過日前直播主統神（張嘉航）指出，他計畫在明年（2026年）1月28日至2月7日前往馬來西亞旅遊，除了旅遊之外，還有一個目的，就是妻子想要替兒子「晨晨」規劃未來出國，想要先到馬來西亞唸3年的書，把英文練好。

好吃又好逛！ 網友大推「全台最頂」老街：食物很有特色

台灣人喜歡在週末假期逛老街，而一提到老街，就會讓人想到九份、淡水、旗山等地。不過日前有網友評比後，她發現自己心中第一名的老街是「北埔老街」，這裡有濃郁香醇的擂茶、客家麻糬，還有蘿蔔糕與炒粄條。文章曝光後，引來網友點頭贊同「這條老街沒那麼觀光性質，很多在地美食」。

