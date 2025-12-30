快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

台灣啦啦隊為何慘輸南韓？ 內行人揭1關鍵：差十萬八千里

聯合新聞網／ 綜合報導
中職味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧。聯合報系資料照
中職味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧。聯合報系資料照

台灣職棒、職籃啦啦隊女孩過去人氣高漲，曝光度都相當驚人，不過，近期有網友感嘆，自從韓籍成員來台發展後，本土啦啦隊的聲勢已不如以往，詢問李多慧是否反而成了圈內少見的「清流代表」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台女跌落神壇是從李多慧進來開始嗎？」為題，指出3、4年前林襄粿粿、峮峮都被大讚人氣與形象兼具，但自從李多慧來台後，卻陸續傳出部分台灣啦啦隊成員涉及感情爭議，包括與已婚人士交往、被富商包養或劈腿等負面新聞，也比較沒人替她們說話，反觀李多慧聲勢不斷上漲，讓他相當好奇「李多慧是不是啦啦隊清流？」。

貼文一出後，多數網友都認同，紛紛表示「你這分析好像有點道理」、「是，敬業精神差超多」、「跳舞、親民等級差太多」、「光敬業程度連車尾燈都看不到」、「沒有敬業精神被打爛很正常吧」、「敬業度先海放一波」、「好像真有這個感覺」、「專業跟態度差超多」、「台啦被韓啦打到潰不成軍」、「是，多慧真的太強、形象真的太好」。

此外，也有網友稱讚李多慧，回應「李多慧真的清流」、「多慧賺的每毛錢都是她應得的」、「李多慧在台灣都紅多久了，現在才26歲」、「李是啦啦隊讓人改觀的領導者」、「李多慧一上台跳就知道實力差在哪了」、「李多慧的笑容跟肢體真的很棒」、「李多慧光花蓮復興災後都去默默挖土，都不知道贏多少人」。

