直播主統神想送兒子去留學 選「馬來西亞」讓網不解：有CP值？

留學大家都會先想到歐美國家，不過日前直播主統神（張嘉航）指出，他計畫在明年（2026年）1月28日至2月7日前往馬來西亞旅遊，除了旅遊之外，還有一個目的，就是妻子想要替兒子「晨晨」規劃未來出國，想要先到馬來西亞唸3年的書，把英文練好。

統神日前在直播透露，他將去馬來西亞旅遊，給自己放一個年假，機票已經買好了，不過這趟旅程除了放鬆外，妻子也想看看當地環境，是否適合兒子「晨晨」國中或高中去唸書，把英文學好，而統神也贊成這個想法，認為「把語言唸起來，我覺得也不錯」。

不過多數人留學去學英文，都會選擇美國、加拿大或新加坡，統神則有不同看法，他說「我跟各位講，太貴了，我們要講那個CP值啊！」他認為馬來西亞有不少語言學校，費用相對便宜一些，他指出「如果能夠花2-3年去把英文學好，真的很重要，因為英文學好了，就能學習任何語言」，也對未來的職涯有幫助。

這消息一出，有網友轉貼到PTT引發討論，許多人疑惑「應該去新加坡吧？」、「近一點的就去澳洲啊」、「馬來西亞學英文是能學什麼？」、「馬來西亞跟新加坡是語言混著用的」、「真的要全英文環境，去那邊會學得很怪吧？」、「去馬來西亞學英文好嗎？」、「最差也是去菲律賓吧？高級點就送澳洲跟新加坡，確定去馬來西亞？」、「他有錢應該可以送新加坡，要CP值不是應該送菲律賓嗎？」