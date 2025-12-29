好吃又好逛！ 網友大推「全台最頂」老街：食物很有特色

台灣人喜歡在週末假期逛老街，而一提到老街，就會讓人想到九份、淡水、旗山等地。不過日前有網友評比後，她發現自己心中第一名的老街是「北埔老街」，這裡有濃郁香醇的擂茶、客家麻糬，還有蘿蔔糕與炒粄條。文章曝光後，引來網友點頭贊同「這條老街沒那麼觀光性質，很多在地美食」。

一名女網友在Threads指出，她目前逛過的老街中，最頂的是「北埔老街」，這條老街裡面有很多道地的客家美食，包含北埔擂茶、客家花生粉麻糬，不只如此，還有蘿蔔糕、蘿蔔絲菜包、炒粄條、豆花等都讓人口水直流。原PO更是分享口袋名單，指出北埔老街的「胡椒鴨、仙草雞這些客家美食必吃」。

而這篇貼文一出，也有許多遊客大讚「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美還有很多在地特色客家美食」、「我也認同！超多別的老街沒有的東西」、「北埔很讚，內灣老街也不錯喔，推薦一下」。

除了原PO推薦的美食外，還有網友也大推當地隱藏美食，「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」、「機車豆花的薑汁辣到爆，但很舒爽」、「你沒買到北埔最好吃的水晶餃和芋頭糕」、「旁邊還有鄧南光影像紀念館可以逛，裡面有一些互動的設備，很好玩，老街黑糖糕也很好吃」、「菜包可以跟廟前的阿嬤買，跟我阿嬤包的味道一模一樣」。