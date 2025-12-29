快訊

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

教宗也是人：身處在利益與政治中的教宗領袖處境

這也太神！台人遊埃及撿到台大學生證 失主驚：台北掉4次找不回

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在埃及旅遊時撿到一張台灣大學的學生證，於Threads協尋失主，未料真的收到了失主的回覆。圖／ingimage
一名網友在埃及旅遊時撿到一張台灣大學的學生證，於Threads協尋失主，未料真的收到了失主的回覆。圖／ingimage

台灣人的互助精神不分國界，即使在遙遠的埃及也能看到。一名網友在埃及人面獅身像附近旅遊時，撿到一張台灣大學財金系黃姓學生的學生證，隨後在Threads協尋失主，結果短時間內真的收到了失主的回覆，讓網友們紛紛朝聖：「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

一名網友在Threads發文，表示他在埃及旅遊，於人面獅身像附近撿到一張台大財金系黃姓學生的學生證，他PO出學生證與金字塔、人面獅身像的合影，試圖尋找這位丟失學生證的學生，並表明他之後要去開羅機場搭飛機，如果相遇可以面交，抑或者幫他把學生證帶回台灣。

沒想到在短時間內，失主立刻回覆貼文，先是表達謝意，隨後表示回台灣再跟原PO拿丟失的學生證，並在自己的Threads上逗趣地說：「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔可以被台灣人撿到！？」

此文一出，網友們紛紛留言朝聖，「太扯啦，真的找到人」、「這樣也可以找到失主，好強」、「竟然真的找到學生證主人」、「真的找到，古代奇蹟建築下出現奇蹟」、「居然找到人了，再次驗證脆的強大」、「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

更有網友笑稱Threads就像是台灣人的大型群組，並誇讚台灣人的互助精神，「不是，台灣人是真的把脆當LINE群是嗎」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」、「原來台灣人的失物招領已經默默擴展到世界遺產等級了」、「台灣人家庭群組埃及分部」、「台灣人的團結真的是世界各地都可以互相幫忙」、「脆真的是全台灣最大的LINE群，太神了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台大 出國旅遊 埃及 金字塔

延伸閱讀

整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

IKEA動線如迷宮？網憂火警「逃不出去」 內行揭秘：抬頭看有玄機

夫妻出遊住飯店都在幹嘛？過來人曝「真行程」 網共鳴：真的是純友誼

一道數學題難倒外國人？台網友看一眼「秒解」：是反射動作

相關新聞

這也太神！台人遊埃及撿到台大學生證 失主驚：台北掉4次找不回

台灣人的互助精神不分國界，即使在遙遠的埃及也能看到。一名網友在埃及人面獅身像附近旅遊時，撿到一張國立台灣大學財金系的黃姓學生的學生證，隨後在Threads協尋失主，結果短時間內真的收到了失主的回覆，讓網友們紛紛朝聖：「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

夫妻出遊住飯店都在幹嘛？過來人曝「真行程」 網共鳴：真的是純友誼

近年不少台灣民眾出國旅遊，夫妻也會排好假期到日韓、歐美觀光。不過近日有名網友在PTT八卦板提問「夫妻住飯店都在做什麼」。並分享自己的觀察到高中初戀和老公去日本旅遊，在飯店打卡時被老公摟著，還對著鏡子自拍，看起來幸福滿滿，好奇問「夫妻住飯店都在幹嘛啊？我30惹」。

強震狂搖沒在怕！母桌前死守「這1物」 網友笑翻：正港台灣人無誤

27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚動全台，許多民眾紛紛在社群分享地震當下的驚險瞬間。其中，一名網友PO出自家監視器畫面，只見地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟然是先使出「深蹲神技」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂，畫面曝光也引發熱議。

IKEA動線如迷宮？網憂火警「逃不出去」 內行揭秘：抬頭看有玄機

近來台灣地震、火災等意外頻傳，民眾防災意識顯著提升，知名瑞典家居品牌IKEA以其獨特的展間設計與單一動線聞名，但也因此常被網友戲稱為「迷宮」。近日，不少民眾在網路上表達擔憂，質疑IKEA蜿蜒的動線設計若在緊急時刻發生火警或停電，恐成逃生的一大阻礙。

網傳「電鍋搶票」成妙招？她實測3分鐘買到 專家曝：變數極高

近期多組南韓當紅團體與歌手接力來台開唱，讓無數粉絲陷入瘋狂，為了求得一張入場券，追星族無所不用其極，近日網路上更流傳一招令人匪夷所思的「電鍋搶票法」，聲稱只要將手機放入電鍋內鍋操作，就能大幅提升網速與中獎率。實測文曝光後引發熱議，更釣出物理老師與手機大廠出面回應。

整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。