這也太神！台人遊埃及撿到台大學生證 失主驚：台北掉4次找不回

台灣人的互助精神不分國界，即使在遙遠的埃及也能看到。一名網友在埃及人面獅身像附近旅遊時，撿到一張台灣大學財金系黃姓學生的學生證，隨後在Threads協尋失主，結果短時間內真的收到了失主的回覆，讓網友們紛紛朝聖：「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

一名網友在Threads發文，表示他在埃及旅遊，於人面獅身像附近撿到一張台大財金系黃姓學生的學生證，他PO出學生證與金字塔、人面獅身像的合影，試圖尋找這位丟失學生證的學生，並表明他之後要去開羅機場搭飛機，如果相遇可以面交，抑或者幫他把學生證帶回台灣。

沒想到在短時間內，失主立刻回覆貼文，先是表達謝意，隨後表示回台灣再跟原PO拿丟失的學生證，並在自己的Threads上逗趣地說：「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔可以被台灣人撿到！？」

此文一出，網友們紛紛留言朝聖，「太扯啦，真的找到人」、「這樣也可以找到失主，好強」、「竟然真的找到學生證主人」、「真的找到，古代奇蹟建築下出現奇蹟」、「居然找到人了，再次驗證脆的強大」、「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

更有網友笑稱Threads就像是台灣人的大型群組，並誇讚台灣人的互助精神，「不是，台灣人是真的把脆當LINE群是嗎」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」、「原來台灣人的失物招領已經默默擴展到世界遺產等級了」、「台灣人家庭群組埃及分部」、「台灣人的團結真的是世界各地都可以互相幫忙」、「脆真的是全台灣最大的LINE群，太神了」。