快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

強震狂搖沒在怕！母桌前死守「這1物」 網友笑翻：正港台灣人無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人對麻將的熱愛在強震中表露無遺，網友紛紛調侃原PO媽媽的這把牌肯定價值連城，才會讓當事人誓死捍衛牌面。照片為示意圖，非當事者本人。圖／Ingimage
台灣人對麻將的熱愛在強震中表露無遺，網友紛紛調侃原PO媽媽的這把牌肯定價值連城，才會讓當事人誓死捍衛牌面。照片為示意圖，非當事者本人。圖／Ingimage

27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚動全台，許多民眾紛紛在社群分享地震當下的驚險瞬間。其中，一名網友在ThreadsPO出自家監視器畫面，只見地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟然是先使出「深蹲神技」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂，畫面曝光也引發熱議。

原PO發文笑說，「地震再大，也沒有這把台數大」。從畫面中可見，地震當下屋內劇烈搖晃，但坐在牌桌前的媽媽非但沒有起身逃跑，反而瞬間張開雙臂、壓低重心，用盡全身力氣穩住麻將桌，彷彿在守護這輩子最重要的東西。一旁的女兒見狀，也趕緊伸出手幫忙扶住桌子，母女倆齊心協力的模樣，讓原PO忍不住截圖分享。

畫面曝光後逗樂大批網友，不少人推測，當時媽媽肯定正處於連莊的關鍵時刻，或者是手中握有能夠贏得一年生活費的大牌，才會在生死關頭選擇優先保護牌局。更有網友笑稱，相較於台積電被稱為護國神山，這位女士堪稱是護牌神尊，展現出莊家絕對不能倒的驚人氣勢。

貼文也引發眾多麻將愛好者的共鳴，有人分享家中長輩在地震時也是死守著電視或牌桌，甚至笑說：「對於正在聽牌的人來說，地震的搖晃遠不及斷了牌氣來得可怕。」

地震 1227宜蘭地震 麻將 桌遊 金錢

延伸閱讀

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

宜蘭地震各地災情續修復 桃機天花板掉落波及2人

床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

相關新聞

夫妻出遊住飯店都在幹嘛？過來人曝「真行程」 網共鳴：真的是純友誼

近年不少台灣民眾出國旅遊，夫妻也會排好假期到日韓、歐美觀光。不過近日有名網友在PTT八卦板提問「夫妻住飯店都在做什麼」。並分享自己的觀察到高中初戀和老公去日本旅遊，在飯店打卡時被老公摟著，還對著鏡子自拍，看起來幸福滿滿，好奇問「夫妻住飯店都在幹嘛啊？我30惹」。

強震狂搖沒在怕！母桌前死守「這1物」 網友笑翻：正港台灣人無誤

27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚動全台，許多民眾紛紛在社群分享地震當下的驚險瞬間。其中，一名網友PO出自家監視器畫面，只見地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟然是先使出「深蹲神技」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂，畫面曝光也引發熱議。

IKEA動線如迷宮？網憂火警「逃不出去」 內行揭秘：抬頭看有玄機

近來台灣地震、火災等意外頻傳，民眾防災意識顯著提升，知名瑞典家居品牌IKEA以其獨特的展間設計與單一動線聞名，但也因此常被網友戲稱為「迷宮」。近日，不少民眾在網路上表達擔憂，質疑IKEA蜿蜒的動線設計若在緊急時刻發生火警或停電，恐成逃生的一大阻礙。

網傳「電鍋搶票」成妙招？她實測3分鐘買到 專家曝：變數極高

近期多組南韓當紅團體與歌手接力來台開唱，讓無數粉絲陷入瘋狂，為了求得一張入場券，追星族無所不用其極，近日網路上更流傳一招令人匪夷所思的「電鍋搶票法」，聲稱只要將手機放入電鍋內鍋操作，就能大幅提升網速與中獎率。實測文曝光後引發熱議，更釣出物理老師與手機大廠出面回應。

整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元，貼文一出後，不少網友直言繳國民年金，等於「把錢丟進水裡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。