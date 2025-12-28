強震狂搖沒在怕！母桌前死守「這1物」 網友笑翻：正港台灣人無誤
27日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚動全台，許多民眾紛紛在社群分享地震當下的驚險瞬間。其中，一名網友在ThreadsPO出自家監視器畫面，只見地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟然是先使出「深蹲神技」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂，畫面曝光也引發熱議。
原PO發文笑說，「地震再大，也沒有這把台數大」。從畫面中可見，地震當下屋內劇烈搖晃，但坐在牌桌前的媽媽非但沒有起身逃跑，反而瞬間張開雙臂、壓低重心，用盡全身力氣穩住麻將桌，彷彿在守護這輩子最重要的東西。一旁的女兒見狀，也趕緊伸出手幫忙扶住桌子，母女倆齊心協力的模樣，讓原PO忍不住截圖分享。
畫面曝光後逗樂大批網友，不少人推測，當時媽媽肯定正處於連莊的關鍵時刻，或者是手中握有能夠贏得一年生活費的大牌，才會在生死關頭選擇優先保護牌局。更有網友笑稱，相較於台積電被稱為護國神山，這位女士堪稱是護牌神尊，展現出莊家絕對不能倒的驚人氣勢。
貼文也引發眾多麻將愛好者的共鳴，有人分享家中長輩在地震時也是死守著電視或牌桌，甚至笑說：「對於正在聽牌的人來說，地震的搖晃遠不及斷了牌氣來得可怕。」
