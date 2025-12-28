夫妻出遊住飯店都在幹嘛？過來人曝「真行程」 網共鳴：真的是純友誼
近年不少台灣民眾出國旅遊，夫妻也會排好假期到日韓、歐美觀光。不過近日有名網友在PTT提問「夫妻住飯店都在做什麼？」並分享自己看到高中初戀和老公去日本旅遊，在飯店打卡時被老公摟著，還對著鏡子自拍，看起來幸福滿滿，因此好奇問「夫妻住飯店都在幹嘛啊？我30了」。
不少網友回應夫妻多半在滑手機、看電視或休息，「滑手機」、「一個發限動、一個滑手機」、「滑手機、看電視」、「滑手機、看電視、在床上吃宵夜」、「老夫老妻都在滑手機」、「滑手機、看Netflix睡覺，不要懷疑」、「認真回滑手機，問要不要吃宵夜」、「都是夫妻了，當然是滑手機啊」、「上PTT、脆、IG、臉書」，還有人幽默回覆「夫妻真的是純友誼」。
也有人分享夫妻在飯店會做一些輕鬆或吃喝的事情，「吃泡麵」、「我快40了，跟交往18年的女友只是去喝酒」、「45的話，應該都在追劇」、「看婚前交往多久、有沒有小孩，才決定做什麼」、「大部分精力都在早上出去逛累」。
還有一些網友補充不同答案，「學微積分」、「電腦打開來加班」、「遠桌處理還沒做完的工作」，也有過來人直言「夫妻越久越像兄弟」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
