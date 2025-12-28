IKEA動線如迷宮？網憂火警「逃不出去」 內行揭秘：抬頭看有玄機

近期台灣地震、火災等意外頻傳，民眾防災意識顯著提升，知名瑞典家居品牌IKEA以其獨特的展間設計與單一動線聞名，但也因此常被網友戲稱為「迷宮」。近日，不少民眾在網路上表達擔憂，質疑IKEA蜿蜒的動線設計若在緊急時刻發生火警或停電，恐成逃生的一大阻礙。

一名網友在Threads上發文表示，某次逛IKEA時因急事想離開，卻被店員告知只能依照地面標示繞完所有商品區才能出去，讓他不禁質疑這樣的動線設計是否符合消防法規，並擔憂若真的發生火災，迷宮般的路線將讓人難以逃生。此文一出引發熱議，不少網友附和表示，每次去IKEA都逛得暈頭轉向，根本分不清東南西北，若遇上濃煙或停電，後果不堪設想。

然而，內行網友指出，IKEA的動線設計雖然看似封閉，但其實蘊藏許多通往不同區域的「捷徑」，這些捷徑通常位於不顯眼處，設有灰色或藍色門板，只要推開就能快速穿越到下一個展區。此外，天花板上其實都懸掛著標示目前所在區域與捷徑方向的指示牌，只是大多數人逛街時容易忽略。

更有自稱IKEA員工的網友現身說法，強調賣場內設有充足的緊急出口與逃生動線，平時雖然關閉或作為員工通道，但在火警警報啟動時，所有門禁都會解除，員工也會受過專業訓練引導疏散。這名員工解釋，平日不開放捷徑主要是為了動線管理與防竊，但在真正緊急的狀況下，絕對有足夠的逃生出口供民眾疏散。

儘管如此，部分民眾仍認為對於不熟悉環境的初次造訪者而言，IKEA的標示不夠直觀，建議賣場應加強宣導或在地面增設更明顯的逃生指引。民眾在享受逛街樂趣的同時，進入陌生大型公共場所應先留意逃生出口位置，才能在關鍵時刻保障自身安全。