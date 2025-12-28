網傳「電鍋搶票」成妙招？她實測3分鐘買到 專家曝：變數極高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近期網路上瘋傳將手機放入電鍋內鍋可加速搶票，物理老師推測可能與金屬反射訊號有關，但手機大廠則呼籲勿輕信偏方。示意圖／聯合報系資料照
近期多組南韓當紅團體與歌手接力來台開唱，讓無數粉絲陷入瘋狂，為了求得一張入場券，追星族無所不用其極，近日網路上更流傳一招令人匪夷所思的「電鍋搶票法」，聲稱只要將手機放入電鍋內鍋操作，就能大幅提升網速與中獎率。實測文曝光後引發熱議，更釣出物理老師與手機大廠出面回應。

這則都市傳說源自於Threads，一名女網友分享自己抱著姑且一試的心態，在搶票前兩分鐘匆忙將電鍋內的白飯挖空，僅留下金屬內鍋，接著將手機放入鍋中進行搶票作業。沒想到原本總是卡頓的購票流程竟一路順暢，短短3分鐘內便成功結帳買到票，讓她難掩興奮之情，直呼這招真的太神。

貼文一出，不少網友紛紛效仿並回報成功案例，有人笑說這是傳說中的「大同售票系統」，也有人驚呼雖然聽起來荒謬，但自己真的因此搶到了票。不過，部分網友實測後表示無感，甚至覺得網速反而變慢。

根據《華視新聞》報導，物理老師梅期光受訪時分析，這或許與金屬內鍋產生的電磁波反射效應有關。在特定角度與條件下，金屬容器可能類似碟型天線的原理，短暫將訊號集中並增強，進而優化通訊效果；但他也強調，這缺乏足夠的科學案例佐證，且變數極多，未必適用於所有環境與手機。

儘管民間偏方傳得煞有其事，但包括蘋果、華為等多家手機品牌客服均已澄清，官方從未建議用戶以這種方式提升訊號，呼籲民眾勿輕信網路謠言。專家建議，與其將手機「關進電鍋」，不如回歸基本面，確保手機與售票系統時間同步、關閉佔用頻寬的背景程式，並選擇穩定的5G網路或家用Wi-Fi，才是提升搶票成功率的根本之道。

