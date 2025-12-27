整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

不少女孩子為了愛美，喜歡在穿著上打扮的較為性感，但也可能因為服裝或肢體動作的關係而導致走光。有一名男網友日前去髮廊剪髮，無意間發現女設計師不小心「曝光」，讓他很猶豫該不該提醒對方？

2025-12-26 17:29