整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。示意圖／AI生成

一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在用餐時，發現旁邊客人點了雞排飯，但明明菜都吃光了，雞排卻一口都沒動，且離席超過10分鐘，以為對方要放棄雞排，結果走近一看，發現平板上寫下「請勿動我雞排」六個字，讓他笑稱「不能動雞排沒問題！那平板我拿走囉XDD」。

貼文一出後，不少網友都笑稱「看來雞排已經漲到比平板還要貴了」、「這種著急的程度，是突然屎在滾嗎」、「用上萬元的平板守護數十元的雞排，台灣人的態度」、「絕對不要懷疑台灣人對雞排的喜愛」、「平板不會被偷，但雞排會」、「這超好笑，外國人看到會崩潰」、「看來他很清楚，雞排在台灣人眼中是更珍貴的東西」、「我第一眼也沒看到平板，真的一直盯著那塊雞排看，笑死」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我上次在美食街吃到一半去廁所尿尿而已，回來就看到整張桌子被清空了，我的蝦醬空心菜只吃了一口」、「一人吃飯真的很怕被亂收走，精華都留在最後才吃的」。

雞排飯 台灣人 美食

