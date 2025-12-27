積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元，貼文一出後，不少網友直言繳國民年金，等於「把錢丟進水裡」，不過也有部分網友反倒認為繳納國民年金很值得，每月都能領幾千塊。

這名女網友在Dcard以「終於把積欠8年的國民年金繳清」為題，指出自己因生小孩後暫停工作，沒有固定收入，當時覺得每個月還要繳國民年金負擔太重，便一路拖欠至今。直到近期媽媽堅持要繳清，才把積欠的國民年金一次繳清，因勞保與國保年資可合併計算，只要累積滿15年，仍可同時請領，評估自身權益後，才下定決心補繳。

這名女網友進一步表示，雖然本金已全數繳清，但仍有約4000元利息尚未處理，對於利息計算方式有些困惑，只聽姊姊說超過一年後，就會開始累積利息，時間一久金額就不知不覺變多。她也分享目前勞保年資8年、國保年資12年，未來會選擇按月繳清，不再累積壓力。

貼文一出後，多數網友都不支持繳納國民年金，紛紛表示「繳那個跟丟水裡一樣」、「根本是失業懲罰金」、「繳了2年，覺得浪費」、「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「都沒工作沒收入了還要繳國民年金，是要保障什麼？「繳這個妳會後悔」、「在現實完全沒人繳的垃圾政策，在這邊一堆人慫恿去繳錢給老人領，笑死」、「開辦以來沒繳過，信政府不如信自己」。

不過，也有網友認同原PO意見，回應「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「我也剛幫我媽繳了10萬元+利息，她再一年就能月領3-4千元了⋯對收入低的人真的加減補貼」、「還是能繳就繳，可以合併勞保月領不無小補」。