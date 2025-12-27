快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元，貼文一出後，不少網友直言繳國民年金，等於「把錢丟進水裡」，不過也有部分網友反倒認為繳納國民年金很值得，每月都能領幾千塊。

這名女網友在Dcard以「終於把積欠8年的國民年金繳清」為題，指出自己因生小孩後暫停工作，沒有固定收入，當時覺得每個月還要繳國民年金負擔太重，便一路拖欠至今。直到近期媽媽堅持要繳清，才把積欠的國民年金一次繳清，因勞保與國保年資可合併計算，只要累積滿15年，仍可同時請領，評估自身權益後，才下定決心補繳。

這名女網友進一步表示，雖然本金已全數繳清，但仍有約4000元利息尚未處理，對於利息計算方式有些困惑，只聽姊姊說超過一年後，就會開始累積利息，時間一久金額就不知不覺變多。她也分享目前勞保年資8年、國保年資12年，未來會選擇按月繳清，不再累積壓力。

貼文一出後，多數網友都不支持繳納國民年金，紛紛表示「繳那個跟丟水裡一樣」、「根本是失業懲罰金」、「繳了2年，覺得浪費」、「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「都沒工作沒收入了還要繳國民年金，是要保障什麼？「繳這個妳會後悔」、「在現實完全沒人繳的垃圾政策，在這邊一堆人慫恿去繳錢給老人領，笑死」、「開辦以來沒繳過，信政府不如信自己」。

不過，也有網友認同原PO意見，回應「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「我也剛幫我媽繳了10萬元+利息，她再一年就能月領3-4千元了⋯對收入低的人真的加減補貼」、「還是能繳就繳，可以合併勞保月領不無小補」。

相關新聞

整片雞排都沒動！他留平板寫下6字…全網笑翻：台灣人的態度

一名網友分享，近期在外用餐時，發現隔壁桌點了雞排飯，但整塊雞排卻原封不動，人也不在位置上，沒想到他好奇多看一眼，竟發現對方平板上顯示「請勿動我雞排」，讓他當場笑出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元，貼文一出後，不少網友直言繳國民年金，等於「把錢丟進水裡」。

跨境網購家具怕踩雷？ 內行曝「集運3關鍵」：多花點錢也值得

跨境網購方便又實惠，然而，大型家具運送風險高，一旦撞壞不僅心痛，後續處理更是麻煩。近日一名網友透露，過去曾因貪便宜選擇一般的集運公司，結果家具送來時邊角嚴重撞損，讓她學到慘痛教訓。她也整理出選購大型家具集運的三大關鍵，建議網友寧可多花一點運費，也不要賭上家具的安全。

台灣美容院「一服務」韓妞試過全愛上：原來可以這麼爽

在台灣，許多民眾習慣到美容院洗頭，不過，這項服務在南韓卻非常罕見。知名部落客「台灣妞韓國」近日分享台韓兩地美容院的差異，指出韓國人來台體驗美容院「一條龍」的舒壓服務後，都會露出驚訝又享受的表情，徹底愛上這種台式享受。

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

板橋距離桃園非常近，不少人會選擇搭乘台鐵或機捷來通行。有一名女網友透露自己發現從板橋到桃園，搭高鐵不只比機捷快，票價還更便宜。貼文引起不少討論，多數人也很認同原PO看法。

美髮設計師裙底洩光 他猶豫該不該提醒遭眾人吐槽：這是她們小心思

不少女孩子為了愛美，喜歡在穿著上打扮的較為性感，但也可能因為服裝或肢體動作的關係而導致走光。有一名男網友日前去髮廊剪髮，無意間發現女設計師不小心「曝光」，讓他很猶豫該不該提醒對方？

