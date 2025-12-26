快訊

跨境網購家具怕踩雷？ 內行曝「集運3關鍵」：多花點錢也值得

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議跨境網購家具時，最好挑選專門運送大件且提供到府安裝的廠商，雖然運費稍高，但能大幅降低破損風險。示意圖／Ingimage
跨境網購方便又實惠，然而，大型家具運送風險高，一旦撞壞不僅心痛，後續處理更是麻煩。近日一名網友透露，過去曾因貪便宜選擇一般的集運公司，結果家具送來時邊角嚴重撞損，讓她學到慘痛教訓。她也整理出選購大型家具集運的三大關鍵，建議網友寧可多花一點運費，也不要賭上家具的安全。

原PO在Mobile01論壇上表示，自己購買淘寶多年，小件商品隨便運都無妨，但遇到大型家具就會格外謹慎。她過去曾踩雷，雖然運費便宜，但換來的是破損的櫃子與崩潰的售後體驗；後來她改選專門運送大型家具的集運商，雖然價格稍高，但卻有三大優點讓她覺得物超所值。

首先是「降低破損率」，原PO指出，專門處理大件的集運商在包裝與固定上更為細心，能大幅降低運送過程中的碰撞風險。其次是「提供到府安裝服務」，對於體積龐大、組裝困難的家具，若集運商能提供安裝服務，能省去買家自行搬運與組裝的困擾，這點讓她感到相當加分。

最後則是「台灣真人客服」，原PO強調，這類服務能避免遇到只會回罐頭訊息的機器人，溝通上更令人安心。此外，找台灣在地的集運廠商，也不用擔心對方突然失聯或貨物憑空消失，若有疑問甚至能直接到現場諮詢。

這篇貼文引發許多網友共鳴，紛紛留言分享自己的血淚史。「大型家具真的不能省，我也遇過桌腳裂掉超心痛」、「家具跟小物完全不同，壞一次就知道不能賭」、「撞壞了又沒保障，最後只能認賠，反而更虧」。也有內行網友補充，購買大型家具時務必請賣家打上木架保護，並挑選評價良好的海運業者，才能確保商品完好無缺地送到家中。

