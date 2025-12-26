板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵是不少人出遊、洽公、返鄉交通工具的首選。圖／聯合報系資料照片
板橋距離桃園非常近，不少人會選擇搭乘台鐵或機捷來通行。有一名女網友透露自己發現從板橋到桃園，搭高鐵不只比機捷快，票價還更便宜。貼文引起不少討論，多數人也很認同原PO看法。

這名女網友在Threads發文表示，自己比較過搭高鐵和機捷到桃園的時間和票價，發現如果要從板橋出發去桃園的華泰名品城，高鐵會比機捷省了一小時的時間，而且票價還更便宜，讓她笑說這是奇怪的冷知識。

從原PO貼出的照片看到，她買的是高鐵從板橋到桃園自由座車票，票價是125元，行車時間12到13分鐘左右，若拿機捷來比較，機捷並沒有板橋的車站，但如果選擇從台北車站出發到高鐵桃園站，全票要155元，時間1小時8分鐘；從新莊副都心出發，全票145元、時間56分鐘；泰山站出發則要145元、54分鐘，因此不論從雙北哪一站搭乘機捷，費用和時間都不如原PO所選擇高鐵來得划算。

貼文引起兩派不同意見，有人對於原PO的觀點不以為然，「機捷有板橋站嗎？不同的路線沒有可比性吧，等高鐵比火車票便宜再來驚訝吧」、「板橋又沒有機捷，根本是胡亂比較」、「機捷的需求主要是直達機場！不是什麼冷知識，會這樣比較的就只是沒常識而已」、「機場捷運可以用TPASS比較省」。

但多數網友還是認同這樣的方式，「我也是這樣坐」、「機捷繞一大圈」、「板橋到桃園當然是搭高鐵啊，誰會搭機捷」、「沒錯！去華泰是要這樣坐」、「從台北車站出發到A19看球賽，都是選擇高鐵搭到桃園站再轉機捷，台北搭機捷過去太久了，也沒省到多少錢」、「我覺得要用台北車站作比較才適合，再加上『高鐵』這詞，就算從南港出發也比機場捷運坐到桃園高鐵車站快」。

