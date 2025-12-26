美髮設計師裙底洩光 他猶豫該不該提醒遭眾人吐槽：這是她們小心思

不少女孩子為了愛美，喜歡在穿著上打扮的較為性感，但也可能因為服裝或肢體動作的關係而導致走光。有一名男網友日前去髮廊剪髮，無意間發現女設計師不小心「曝光」，讓他很猶豫該不該提醒對方？

這名網友在Dcard發文表示，日前理髮時，不小心透過鏡子看到女設計師的內褲，嚇得他趕緊閉上眼睛。原PO說這名設計師當時是穿開叉中長裙並且坐著，在IG上也常分享日常穿搭，這件裙子出現的頻率還蠻高的，但坐著就這麼容易走光，代表真的不適合穿。

事後他跟女友討論到底該不該私下LINE對方提醒一下，女友認為如果設計師很常穿的話講一下比較好，但不要一下子就切入主題，最好先聊一下其他事情再告知，原PO也詢問大家意見，「各位覺得就裝作沒看到過比較好，還是要提醒一下？」

貼文引起熱議，有人認為男生提醒不太適合，「你提醒她之後只會被當噁男而已」、「女生去提醒比較好，有些女生可能會誤會」、「性別不正確就不要多管閒事了」、「不用提醒，除非你想破壞氣氛」、「叫你女友去不就好？」、「沒提醒沒事，提醒不會變暖男，反而變噁男」、「讓你的女友找機會提醒就好，以免自己沒想什麼卻被當噁男」、「除非那女生跟你實在熟悉得很，否則你做這種自殺性提醒，會當場讓女生多尷尬」。

還有不少女生透露自己的立場，「不介意，我自己反而會謝謝你的提醒，提早發現可能還可以避免被偷拍什麼的」、「我會希望對方提醒耶…我會很感謝你，但是當下就要說，小聲說就好了」、「如果是我的話會很感謝」、「我曾經被提醒過，真的很謝謝那位好心男生」、「認真回，雖然被異性直接提醒走光我是不會覺得不舒服啦，甚至會覺得對方人蠻好的，但每個女生可能都不太一樣，所以如果擔心被誤會的話，可以請其他女生去提醒，我覺得這個方法應該會蠻得體跟紳士的」。

更多人則認為其實女設計師根本知道，只是故意這樣穿，「賺錢的小心思，不用特別講，人沒這麼笨的」、「故意露給你看的」、「業績的秘密被你們發現了」、「會這樣穿就是要給人看的，不這樣穿客人減少，社會不是那麼簡單」、「有沒有可能那就是她客人源源不斷的原因？」、「別鬧了，你們為何會認為設計師不知道自己有沒有走光呢？她在挑這件裙子之前早就知道穿起來會是什麼樣子了」。