快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

美髮設計師裙底洩光 他猶豫該不該提醒遭眾人吐槽：這是她們小心思

聯合新聞網／ 綜合報導
理髮示意圖。 圖／ingimage
理髮示意圖。 圖／ingimage

不少女孩子為了愛美，喜歡在穿著上打扮的較為性感，但也可能因為服裝或肢體動作的關係而導致走光。有一名男網友日前去髮廊剪髮，無意間發現女設計師不小心「曝光」，讓他很猶豫該不該提醒對方？

這名網友在Dcard發文表示，日前理髮時，不小心透過鏡子看到女設計師的內褲，嚇得他趕緊閉上眼睛。原PO說這名設計師當時是穿開叉中長裙並且坐著，在IG上也常分享日常穿搭，這件裙子出現的頻率還蠻高的，但坐著就這麼容易走光，代表真的不適合穿。

事後他跟女友討論到底該不該私下LINE對方提醒一下，女友認為如果設計師很常穿的話講一下比較好，但不要一下子就切入主題，最好先聊一下其他事情再告知，原PO也詢問大家意見，「各位覺得就裝作沒看到過比較好，還是要提醒一下？」

貼文引起熱議，有人認為男生提醒不太適合，「你提醒她之後只會被當噁男而已」、「女生去提醒比較好，有些女生可能會誤會」、「性別不正確就不要多管閒事了」、「不用提醒，除非你想破壞氣氛」、「叫你女友去不就好？」、「沒提醒沒事，提醒不會變暖男，反而變噁男」、「讓你的女友找機會提醒就好，以免自己沒想什麼卻被當噁男」、「除非那女生跟你實在熟悉得很，否則你做這種自殺性提醒，會當場讓女生多尷尬」。

還有不少女生透露自己的立場，「不介意，我自己反而會謝謝你的提醒，提早發現可能還可以避免被偷拍什麼的」、「我會希望對方提醒耶…我會很感謝你，但是當下就要說，小聲說就好了」、「如果是我的話會很感謝」、「我曾經被提醒過，真的很謝謝那位好心男生」、「認真回，雖然被異性直接提醒走光我是不會覺得不舒服啦，甚至會覺得對方人蠻好的，但每個女生可能都不太一樣，所以如果擔心被誤會的話，可以請其他女生去提醒，我覺得這個方法應該會蠻得體跟紳士的」。

更多人則認為其實女設計師根本知道，只是故意這樣穿，「賺錢的小心思，不用特別講，人沒這麼笨的」、「故意露給你看的」、「業績的秘密被你們發現了」、「會這樣穿就是要給人看的，不這樣穿客人減少，社會不是那麼簡單」、「有沒有可能那就是她客人源源不斷的原因？」、「別鬧了，你們為何會認為設計師不知道自己有沒有走光呢？她在挑這件裙子之前早就知道穿起來會是什麼樣子了」。

設計師 走光

延伸閱讀

撞死工程師不到一個月…叼菸哥遭活活燒死 殘忍女友判關14年定讞

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

情侶入住摩鐵開毒趴 見女友疑吸毒過量暴斃男陳屍浴室

相關新聞

台灣美容院「一服務」韓妞試過全愛上：原來可以這麼爽

在台灣，許多民眾習慣到美容院洗頭，不過，這項服務在南韓卻非常罕見。知名部落客「台灣妞韓國」近日分享台韓兩地美容院的差異，指出韓國人來台體驗美容院「一條龍」的舒壓服務後，都會露出驚訝又享受的表情，徹底愛上這種台式享受。

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

板橋距離桃園非常近，不少人會選擇搭乘台鐵或機捷來通行。有一名女網友透露自己發現從板橋到桃園，搭高鐵不只比機捷快，票價還更便宜。貼文引起不少討論，多數人也很認同原PO看法。

美髮設計師裙底洩光 他猶豫該不該提醒遭眾人吐槽：這是她們小心思

不少女孩子為了愛美，喜歡在穿著上打扮的較為性感，但也可能因為服裝或肢體動作的關係而導致走光。有一名男網友日前去髮廊剪髮，無意間發現女設計師不小心「曝光」，讓他很猶豫該不該提醒對方？

他赫見高鐵站地面畫神秘標線 一票人笑翻：大隊接力比賽嗎？

高鐵快速又舒適，可縮短往來南北的時間，是不少人出遊、洽公、返鄉交通工具的首選。有一名網友在高鐵站發現地上畫了6條步道，讓他好奇到底有何用途？貼文引起熱議，有人推測可能是疏運人潮用的。

治安差到心驚！她遊這3國全程戒備 網認同台灣最安全：出國就得小心

台灣人愛出國旅遊，但到了一個人生地不熟的地方，難免要提高警覺心。有一名女網友分享自己曾去東南亞3個地方旅遊，但當地治安不好，自己也遇到一些狀況，因此好奇去哪一個國家得要特別小心？

台灣太安全？她忘帶鑰匙被鎖門外 竟請陌生人「外送」網嚇瘋

一名網友返家時被鎖在門外，這才發現鑰匙放在男友身上，但當時對方正在手搖飲店工作，無法離開崗位送鑰匙，因此她突發奇想，改以外送平台點購飲料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。