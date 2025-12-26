快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
在南韓，美容院多以剪燙染造型為主，單純洗頭並不普遍。示意圖／Ingimage
台灣，許多民眾習慣到美容院洗頭，不過，這項服務在南韓卻非常罕見。知名部落客「台灣妞韓國」近日分享台韓兩地美容院的差異，指出韓國人來台體驗美容院「一條龍」的舒壓服務後，都會露出驚訝又享受的表情，徹底愛上這種台式享受。

台灣妞在臉書粉專發文分析，對韓國人而言，美容院的功能主要是剪髮、燙髮、染髮或打理門面，單純洗頭這件事在他們的認知中門檻極高。若在韓國走進店裡只要求洗頭，設計師可能會投以異樣眼光。她建議若在韓國真的有需求，最好預約「做造型（Styling）」，讓設計師在洗完後認真吹整，這才符合當地的服務邏輯。

反觀台灣的洗頭文化，不僅僅是清潔，通常還附帶頭皮按摩，部分傳統理髮廳甚至提供肩頸、手臂按摩或刮痧服務。台灣妞表示，這種極致的舒壓體驗對韓國人來說簡直是不可思議的新世界，她經常推薦來台旅遊的韓國朋友體驗台式洗頭，看著他們從困惑到舒舒服服，露出震驚又爽快的表情，非常有成就感。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友分享自身經驗，認為台灣的傳統理髮店按摩服務最到位，甚至有人因眼睛開刀無法自理，整個月都靠美容院洗頭度過。不過，也有網友指出，受到人力短缺與成本上漲影響，台灣現今許多髮廊已不接純洗頭的客人，價格調漲不少，甚至將洗髮與剪染燙服務拆開計價，感嘆那種隨興走進店裡享受平價按摩洗頭的日子已逐漸減少。

台灣美容院「一服務」韓妞試過全愛上：原來可以這麼爽

在台灣，許多民眾習慣到美容院洗頭，不過，這項服務在南韓卻非常罕見。知名部落客「台灣妞韓國」近日分享台韓兩地美容院的差異，指出韓國人來台體驗美容院「一條龍」的舒壓服務後，都會露出驚訝又享受的表情，徹底愛上這種台式享受。

