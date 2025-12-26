快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

他赫見高鐵站地面畫神秘標線 一票人笑翻：大隊接力比賽嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在高鐵站內看到地上畫有1到6數字的標線，好奇到底有什麼作用。照片為示意圖，非本文所指車站。圖／聯合報系資料照
有網友在高鐵站內看到地上畫有1到6數字的標線，好奇到底有什麼作用。照片為示意圖，非本文所指車站。圖／聯合報系資料照

高鐵快速又舒適，可縮短往來南北的時間，是不少人出遊、洽公、返鄉交通工具的首選。有一名網友在高鐵站發現地上畫了6條步道，讓他好奇到底有何用途？貼文引起熱議，有人推測可能是疏運人潮用的。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出幾張照片，其中一張在高鐵站內的地上用7條橘線分出6個步道，還標示1到6的數字，而其他張照片則是5個步道，原PO不懂有何用意，於是上網詢問大家的看法，「高鐵地上畫編號標線的用意？」

不少網友搞笑地說是賽跑用的跑道，「選手們的跑道標示」、「可以隨時比100公尺賽跑」、「跟列車比賽，參賽者各就各位」、「大隊接力吧」、「追不上高鐵開走的練習跑道無誤」、「賽跑搶自由座用」、「明年元旦，高鐵要辦賽跑」、「魷魚遊戲，只要跑前三就不會掛，後三名高鐵列車會制裁」、「跑贏的有票拿」。

但也有人用合理的角度來推測，「今年臺灣燈會在桃園的人潮疏運措施痕跡」、「為跨年準備？」、「車組人員進去整理到站車廂的站位？」、「幫團體隊伍整隊，比如老師帶國小學童出遊」、「車廂號碼，讓乘客根據自己買票的位置等車」。

高鐵

延伸閱讀

今早開通「西安-延安」高鐵 中國大陸高鐵營運里程突破5萬公里

嘉義住一晚2300元 他嚇「搭高鐵來回還比較划算」掀兩派激辯

北上過節 數十萬港人擠爆陸口岸

高鐵少年優惠專案指定車次「最高5折」周五凌晨0時開搶

相關新聞

他赫見高鐵站地面畫神秘標線 一票人笑翻：大隊接力比賽嗎？

高鐵快速又舒適，可縮短往來南北的時間，是不少人出遊、洽公、返鄉交通工具的首選。有一名網友在高鐵站發現地上畫了6條步道，讓他好奇到底有何用途？貼文引起熱議，有人推測可能是疏運人潮用的。

治安差到心驚！她遊這3國全程戒備 網認同台灣最安全：出國就得小心

台灣人愛出國旅遊，但到了一個人生地不熟的地方，難免要提高警覺心。有一名女網友分享自己曾去東南亞3個地方旅遊，但當地治安不好，自己也遇到一些狀況，因此好奇去哪一個國家得要特別小心？

台灣太安全？她忘帶鑰匙被鎖門外 竟請陌生人「外送」網嚇瘋

一名網友返家時被鎖在門外，這才發現鑰匙放在男友身上，但當時對方正在手搖飲店工作，無法離開崗位送鑰匙，因此她突發奇想，改以外送平台點購飲料...

有人收烤雞、有人收披薩 好市多老會員感謝活動曝光

美式賣場好市多的商品種類齊全，價格又實惠，還提供會員大多數商品無條件全額退費的服務，吸引不少人加入會員。有一名擁有20年會員資歷的女網友表示，前幾天收到好市多寄來的烤雞，讓她驚覺好市多承載了自己的成長歲月。貼文一出，不少會員也好奇詢問該符合什麼資格才能領到烤雞？

交換禮物被雷了？他拿到保健品嫌棄 試吃1周驚喜：真的有效

隨著耶誕節、跨年接連到來，不少人會與朋友、同事玩交換禮物。近期就有一些網友在論壇討論自己收到的禮物，從藍芽喇叭、身體乳，到意外的葉黃素與衛生紙，趣味與落差並存。

YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

YouBike越來越普及化，不少縣市也都設置微笑單車供民眾使用，不過若看到座墊被反轉180度，可不要以為是被人惡搞。有網友曾要租借YouBike，就發現座墊被反轉，讓他痛批上一個使用的人太惡質，但YouBike官方則解釋，座墊反轉代表車輛有問題等待修理，民眾遇到這種情況可以通報維修。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。