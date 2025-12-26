他赫見高鐵站地面畫神秘標線 一票人笑翻：大隊接力比賽嗎？

高鐵快速又舒適，可縮短往來南北的時間，是不少人出遊、洽公、返鄉交通工具的首選。有一名網友在高鐵站發現地上畫了6條步道，讓他好奇到底有何用途？貼文引起熱議，有人推測可能是疏運人潮用的。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出幾張照片，其中一張在高鐵站內的地上用7條橘線分出6個步道，還標示1到6的數字，而其他張照片則是5個步道，原PO不懂有何用意，於是上網詢問大家的看法，「高鐵地上畫編號標線的用意？」

不少網友搞笑地說是賽跑用的跑道，「選手們的跑道標示」、「可以隨時比100公尺賽跑」、「跟列車比賽，參賽者各就各位」、「大隊接力吧」、「追不上高鐵開走的練習跑道無誤」、「賽跑搶自由座用」、「明年元旦，高鐵要辦賽跑」、「魷魚遊戲，只要跑前三就不會掛，後三名高鐵列車會制裁」、「跑贏的有票拿」。

但也有人用合理的角度來推測，「今年臺灣燈會在桃園的人潮疏運措施痕跡」、「為跨年準備？」、「車組人員進去整理到站車廂的站位？」、「幫團體隊伍整隊，比如老師帶國小學童出遊」、「車廂號碼，讓乘客根據自己買票的位置等車」。