治安差到心驚！她遊這3國全程戒備 網認同台灣最安全：出國就得小心

台灣人愛出國旅遊，但到了一個人生地不熟的地方，難免要提高警覺心。有一名女網友分享自己曾去東南亞3個地方旅遊，但當地治安不好，自己也遇到一些狀況，因此好奇去哪一個國家得要特別小心？

原PO在PTT發文透露曾去過3個國家城市，也因為這些地方治安不太好，因此自己得要提高200%警覺心。首先是菲律賓馬尼拉，她說還沒去之前就知道當地很危險，果然到了後晚上就遇到匪徒敲詐，還好自己有學過擒拿術，成功擊退對方。

第二個是柬埔寨金邊，原PO說出發前就看過網友提醒會有人持槍飛車搶劫，害她在當地搭嘟嘟車時緊抱著自己的包包，所幸沒有發生任何事。第三個是越南胡志明市，因為網路、新聞常常報導有飛車搶劫，而且很喜歡搶iPhone手機，讓原PO特別警惕，也幸好沒有真的遇到搶劫。

比起東南亞的治安，她認為台灣和日本一樣算是非常安全，也好奇大家如果出國去哪一個國家，會提高警覺？

貼文引起不少討論，網友們紛紛點名最不安全的國家，「日本跟美國吧，首相跟總統都被槍殺過」、「緬甸、美國、柬埔寨」、「義大利，真的是全程戒備，有人接近就小碎步逃離」、「中南美洲呀，一堆慶祝就拿機關槍往天空掃射的地方」；還有人認為台灣以外的國家都要當心，「非台灣的國家」、「只要出國都警覺啊，除了日本好一點」、「台灣治安屌打多數國家」。