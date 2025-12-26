有人收烤雞、有人收披薩 好市多老會員感謝活動曝光

美式賣場好市多的商品種類齊全，價格又實惠，還提供會員大多數商品無條件全額退費的服務，吸引不少人加入會員。有一名擁有20年會員資歷的女網友表示，前幾天收到好市多寄來的烤雞，讓她驚覺好市多承載了自己的成長歲月。貼文一出，不少會員也好奇詢問該符合什麼資格才能領到烤雞？

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家人都習慣去好市多採買，光聯名卡就換了第三張，讓她很有感觸地說「好市多承載了我的整個童年到成年」，也直呼自己就這樣默默地成為了20年老會員了，或許未來有可能還會有30年、40年。

貼文一出，不少資深會員質疑為何自己沒有領到烤雞，「請問如何領取烤雞呢？」、「我怎都沒收過？」、「有入會20年的都有送烤雞嗎？」、「12年會員什麼都沒有」、「20年卡費（還漲價），只換到一隻雞？」、「我也20年了，怎麼沒有收到？」、「我還是創始會員呢？從來沒收到烤雞」。

還有更資深的網友表示有收到披薩，「25年會員報到，收到披薩一個」、「我家送的披薩兌換券還放到過期」、「我是內湖店的創始會員，滿25週年，也是收到披薩兌換券」。

日前也有其他網友PO照分享，表示自己也收到好市多寄的烤雞兌換券。對此，有內行人就解釋，這是好市多對於會籍滿20年及滿25年的感謝活動，活動也一直掛在系統上，隨時都可以去領。若不知道自己是否有符合資格，可以致電給客服人員，或者帶著會員卡至賣場服務櫃台查詢年資。