快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

有人收烤雞、有人收披薩 好市多老會員感謝活動曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多的商品種類齊全，價格又實惠，還提供會員大多數商品無條件全額退費的服務，吸引不少人加入會員。有一名擁有20年會員資歷的女網友表示，前幾天收到好市多寄來的烤雞，讓她驚覺好市多承載了自己的成長歲月。貼文一出，不少會員也好奇詢問該符合什麼資格才能領到烤雞？

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家人都習慣去好市多採買，光聯名卡就換了第三張，讓她很有感觸地說「好市多承載了我的整個童年到成年」，也直呼自己就這樣默默地成為了20年老會員了，或許未來有可能還會有30年、40年。

貼文一出，不少資深會員質疑為何自己沒有領到烤雞，「請問如何領取烤雞呢？」、「我怎都沒收過？」、「有入會20年的都有送烤雞嗎？」、「12年會員什麼都沒有」、「20年卡費（還漲價），只換到一隻雞？」、「我也20年了，怎麼沒有收到？」、「我還是創始會員呢？從來沒收到烤雞」。

還有更資深的網友表示有收到披薩，「25年會員報到，收到披薩一個」、「我家送的披薩兌換券還放到過期」、「我是內湖店的創始會員，滿25週年，也是收到披薩兌換券」。

日前也有其他網友PO照分享，表示自己也收到好市多寄的烤雞兌換券。對此，有內行人就解釋，這是好市多對於會籍滿20年及滿25年的感謝活動，活動也一直掛在系統上，隨時都可以去領。若不知道自己是否有符合資格，可以致電給客服人員，或者帶著會員卡至賣場服務櫃台查詢年資。

好市多 披薩

延伸閱讀

她狂吃好市多18道「無菜單料理」 萬人朝聖：媲美高級餐廳

好市多1款「兒童玩具」3折出清！一票人滅火：低消2台才能玩

上班族小確幸！好市多咖啡、披薩即起降價、降幅逾二成

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

相關新聞

台灣太安全？她忘帶鑰匙被鎖門外 竟請陌生人「外送」網嚇瘋

一名網友返家時被鎖在門外，這才發現鑰匙放在男友身上，但當時對方正在手搖飲店工作，無法離開崗位送鑰匙，因此她突發奇想，改以外送平台點購飲料...

有人收烤雞、有人收披薩 好市多老會員感謝活動曝光

美式賣場好市多的商品種類齊全，價格又實惠，還提供會員大多數商品無條件全額退費的服務，吸引不少人加入會員。有一名擁有20年會員資歷的女網友表示，前幾天收到好市多寄來的烤雞，讓她驚覺好市多承載了自己的成長歲月。貼文一出，不少會員也好奇詢問該符合什麼資格才能領到烤雞？

交換禮物被雷了？他拿到保健品嫌棄 試吃1周驚喜：真的有效

隨著耶誕節、跨年接連到來，不少人會與朋友、同事玩交換禮物。近期就有一些網友在論壇討論自己收到的禮物，從藍芽喇叭、身體乳，到意外的葉黃素與衛生紙，趣味與落差並存。

YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

YouBike越來越普及化，不少縣市也都設置微笑單車供民眾使用，不過若看到座墊被反轉180度，可不要以為是被人惡搞。有網友曾要租借YouBike，就發現座墊被反轉，讓他痛批上一個使用的人太惡質，但YouBike官方則解釋，座墊反轉代表車輛有問題等待修理，民眾遇到這種情況可以通報維修。

最大咖偶像應援！耶穌「生日咖啡廳」南韓亮相 網笑：有沒有十字架手燈

迎接一年一度的聖誕節到來，各地紛紛端出充滿巧思的慶祝活動，從燈飾、市集到主題快閃，形式愈來愈多元。而在南韓有一間咖啡廳在近期掀起話題，以當地年輕世代熟悉的流行文化手法，替聖誕節「主角」耶穌舉辦一場「生日快閃」，成功吸引目光，也成為聖誕季節中相當特殊的一道風景。

出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

不少台灣人出國後，才發現「理所當然」的服務，其實只存在於國內。一名網友近日到韓國旅遊，在星巴克點飲料時要求去冰並補奶，沒想到店員一頭霧水，最後只拿到半杯飲料，讓原PO忍不住感嘆「真的在台灣被慣壞了」，貼文曝光後，也引發底下留言區熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。