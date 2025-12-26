台灣太安全？她忘帶鑰匙被鎖門外 竟請陌生人「外送」網嚇瘋

一名網友返家時被鎖在門外，這才發現鑰匙放在男友身上，但當時對方正在手搖飲店工作，無法離開崗位送鑰匙，因此她突發奇想，改以外送平台點購飲料，並在訂單備註中說明狀況，請男友將鑰匙交給外送員，希望幫忙轉送，文章曝光讓眾人驚呼「真的要有點危機意識」。

該名網友在Threads分享，返家時發現自己身上沒有鑰匙，才想起鑰匙放在男友身上，但對方正在手搖飲店工作，無法離開崗位協助送鑰匙，因此她突發奇想，使用外送平台點飲料，並在訂單備註中說明狀況，同時多給了一點小費，希望對方能幫忙轉送鑰匙。

男友將鑰匙交給外送員後，過了一陣子對方也如期抵達，順利解救被困在家門外的原po，讓她大讚「這個世上還是好熊貓多啊，謝謝熊貓幫我開門嗚嗚嗚」、「幸運遇到很善良的熊貓，我祝他以後一定發大財」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「台灣這樣高度信任社會才都有辦法這樣做的吧」、「至少這是個聰明又不會讓外送員路程多跑的好辦法」、「我上次看一篇有人被關在樓頂的也是請外送求救」、「如果是你男友的同事接到這個單看到備註一定很好笑」。

但也有許多人提醒，這種行為相當危險，「萬一路途外送員去打一把鑰匙，他連妳家在哪、鑰匙哪一支他都知道了....別這麼傻真的，希望只是多慮，也有可能是好人真的幫忙送鑰匙而已啦...只是現在這個社會真的要有點危機意識」、「強烈建議你們家趕快換鎖」。